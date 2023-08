Belen Rodriguez esce finalmente allo scoperto, il post rivelatore: “Ti Amo”

Belen Rodriguez non si nasconde e dichiara tutto il suo amore pubblicamente: ecco il nuovo post sui social.

Quest’estate 2023 è stata, e continua ad essere, piuttosto “turbolenta” per Belen Rodriguez, che ha prima dovuto fare i conti con l’addio a Mediaset e, successivamente, si è ritrovata al centro di una serie di voci di gossip che continuano a circolare ancora oggi. La conduttrice argentina, abituata a stare sotto i riflettori, non manca comunque di godersi le vacanze estive, in vista di nuovi progetti.

Quanto al suo futuro lavorativo, sembra che dopo Mediaset per lei possano aprirsi le porte del gruppo Discovery, con un progetto che gli esperti del mondo della tv dicono possa essere cucito su misura per lei. Su Discovery Belen potrebbe ritrovare anche Barbara D’Urso, che ha fatto sapere di aver avuto già diverse offerte (anche se non ha rivelato quali) dopo la rottura con Mediaset.

Staremo a vedere quale sarà il futuro in televisione della Rodriguez, così come l’evoluzione del suo rapporto con Stefano De Martino; intanto, sui social, la conduttrice ha manifestato tutto il suo amore senza remore e soprattutto davanti a tutti quanti.

Belen Rodriguez, il “ti amo” che non lascia spazio ai dubbi: il nuovo post della conduttrice

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Belen Rodriguez si è lasciata andare ad una dolce dichiarazione per lei, con cui si mostra dolcissima in una foto che in poco tempo commuove proprio tutto il web: la piccola Luna Marì, la bambina nata dalla storia con Antonino Spinalbese.

“Te amo” scrive nella didascalia del post, mentre nello scatto abbraccia la sua bambina rotolandosi sul pavimento, giocando con lei con tanta dolcezza e tutto quell’amore che solamente una madre è in grado di dare. A migliaia i like arrivati al post pubblicato dalla conduttrice, con tantissimi fan commossi per un quadretto familiare davvero bellissimo.

In attesa di capire quale sarà il suo futuro in televisione, a Belen non mancano i momenti da dedicare alla sua dolcissima bambina; insieme a lei, così come a suo figlio Santiago, di certo la conduttrice può beneficiare di un amore puro e di un po’ di sano relax lontana da ogni voce di gossip o di qualsiasi notizia legata al mondo della televisione.