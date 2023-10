Arredare casa gratuitamente si può, con queste app ottieni tutto in regalo

Come arredare la nuova casa? Esistono diverse app dove si ottiene addirittura tutto in regalo. Roba da non credere, ecco come fare.

Arredare casa non è facile. Per chi ha acquistato una nuova abitazione la prima problematica che si presenta è quella di adattare il mobilio e abbinarlo. Non si tratta soltanto di una questione di gusti, ma anche di abbinamenti, strutture e anche dimensione della casa.

Come arredare la propria casa gratis (lintellettuadissente.it)

Se non si seguono certi criteri, infatti, si rischia di non renderla molto accogliente o sprecare degli spazi che si possono rivelare molto utili.

Una volta erano soltanto i giornali fisici a consigliare come arredare la propria casa, oggi ci sono anche numerose app che possono aiutare fornendo dei consigli molto utili. Si tratta di una scelta molto più accessibile, basta scaricarle dagli smartphone. Queste app aiutano addirittura a progettare le stanze, trasformandoci in architetti. Ne esistono tantissime, ma 5 di loro sono le migliori in assoluto.

Le incredibili app che ti faranno arredare gratis la casa

Sono diverse le app che oggi sono disponibili sia per Android che per iOs. I consigli che danno per poter arredare la tua nuova casa sono innumerevoli e sono davvero “intelligenti”. Si adattano anche alla tua abitazione con delle funzioni geniali che aiutano a individuare gli spazi sui quali posizionare il proprio arredamento. Le migliori sono addirittura gratuite.

“Progettare stanze 3D” di Room Planner ha tante fotografie da cui trarre ispirazione e aiuta a progettare la casa in 3D. Ha una versione base e una Pro e quella senza abbonamento propone diversi allestimenti, partendo da forme e dimensioni preimpostate. Inoltre, c’è una funzione per prendere le misure della propria piantina caricata dal telefono e arredare gli spazi in base ad essa. Floor Plan Creator è un’app che permette di arredare l’abitazione con la planimetria. Esiste anche una versione gratuita che offre la personalizzazione della pianta di casa.

Houzz ha degli articoli con foto da cui trarre ispirazione per arredare casa. L’app è gratuita, dunque si accede ai contenuti senza pagare alcun abbonamento. Un’alternativa è Homify che a differenza di Houzz propone arredamenti fai da te. Chi ha bisogno di un professionista, è presente anche la funzione assistenza. HomeByMe ha soltanto la pecca di essere in inglese e di non dare la possibilità di personalizzare la planimetria, ma ci sono diversi complementi di arredo con il brand taggato da cui poter trarre ispirazione.