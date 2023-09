Anticipazioni Terra amara fino al 10 settembre: Mujgan incinta, chi è il padre

Nei prossimi episodi di Terra Amara, Mujgan scoprirà di essere incinta ma scapperà via dal paese lasciando Yilmaz solo

ontinua con grande successo la messa in onda pomeridiana di Terra Amara. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi nuovi colpi di scena interesseranno gli spettatori. Nonostante la soap sia andata in onda con delle repliche nella settimana di ferragosto, la serie non ha temuto ascolti. Grazie agli spoiler turchi possiamo anticipare che al centro della trama vedremo Mujgan.

Ancora una volta, la dottoressa andrà fuori di se e litigherà decidendo di voler andare via. Con la collaborazione di Fikeret lascerà Cukurova. Inoltre, largo spazio anche a Behice che non contenta darà del filo da torcere anche a Gaffur mettendolo con le spalle al muro.

Anticipazioni Terra Amara: Mujgan incinta ma non di Yilmaz

Nei prossimi episodi di Terra Amara vedremo Mujgan alle prese con l’ennesimo raptus di follia. Nazirè informerà Yilmaz che sua moglie è andata via con Fikeret portando con se il suo bambino e delle valigie. A questo punto, Akkaia capirà subito che la dottoressa ha deciso di voler andare via andrà su tutte le furie. Ma il vero colpo di scena, arriverà nel momento in cui Zuleja trova dei documenti dove scopre che la sua rivale è incinta e ovviamente crederà che il bambino sia di Yilmaz.

A questo punto la Altun penserà di voler chiudere tutti i rapporti con il suo ex fidanzato sentendosi tradita. Le anticipazioni però ci fanno sapere che il bambino in grembo alla giovane non sarà di suo marito ma bensì di Fikeret. Come reagirà Yilmaz quando lo scoprirà?

Spoiler al 10 settembre: Behice minaccia Gaffur

Le anticipazioni di Terra Amara ci fanno sapere che Behice verrà dimessa dall’ospedale. La Dark Lady ha deciso che non trascorrerà la convalescenza ad Istanbul, ma resterà a Cukurova. Tornata alla Villa però scopre che Fekeli ha intestato la casa a Gulten e questa cosa la manderà su tutte le furie. Intanto, Demir chiede al capomastro di portargli in ufficio il certificato di morte di sua madre. Il braccio destro dello Yaman però trafugando tra i documenti della sua padrona troverà qualcosa che non si sarebbe mai aspettato. Forzando un cassetto Gaffur entra in possesso del fascicolo con cui Hunkar aveva ricattato Behice.

Il marito di Saniye capisce così che a porte aver ucciso la sua patrona potrebbe essere stata proprio Behice. Ma prima che l’uomo possa andare da Demir a raccontargli tutto, la dark lady lo intercetterà minacciandolo. Se lui la denuncerà, lei contrattaccherà, denunciandolo per l’omicidio di Hatip.