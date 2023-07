Anticipare la successione: ecco come si fa | Guida pratica alla normativa attuale

Sapete com’è possibile anticipare la successione? Ecco il modo più semplice per farlo: seguitelo subito.

Accettare l’eredità è un processo lungo ben 10 anni. Ci sono molte procedure burocratiche da seguire, altrimenti si rischia di perdere tutto. Però sono poche le persone che sono al corrente dei rischi di dispersione dei patrimoni, soprattutto dopo che il parente passa a miglior vita. In questi casi sarebbe il caso di anticipare la successione.

Il modo più veloce per farlo è con una donazione, che viene considerata come un anticipo della successione. Chi lo fa può regalare tutto o in piccola parte i suoi beni mobili e immobili. Questo significa che il patrimonio diminuisce in base all’ammontare dell’eredità totale, che poi verrà valutata dopo che la persona non ci sarà più. Ma è anche importante fare alcune precisazioni su questa pratica.

Se il donatore ha alcuni parenti stretti, come dei figli ad esempio, anche loro rientreranno nell’asse ereditario. Questo significa che il patrimonio andrà suddiviso tra i familiari più intimi, che vengono definiti come eredi legittimari. Per legge hanno diritto ad una quota riservata e che viene suddivisa per il numero di parenti che devono riceverla.

Eredità anticipata, come è possibile richiederla e quali sono le condizioni: tutto quello che c’è da sapere

Chi decide di effettuare la donazione, inoltre, non è soggetto ad azioni di riduzione. I parenti che riceveranno le loro quote non subiranno conseguenze di alcun tipo. Nessuno potrà fare ricorso ad una azione di riduzione, anche se le proporzioni non sono corrette. Il patrimonio verrà suddiviso in base a come ha deciso il proprietario prima della morte. Anticipare l’eredità può essere utile anche per questo motivo.

Il problema è che i parenti potrebbero avviare una causa contro colui che ha ricevuto tutto. Ciò significa che, ai fini della distribuzione dei beni, tutto deve essere equilibrato. Il patrimonio andrebbe suddiviso fra gli eredi in maniera equa e corretta, senza lasciare che sia soltanto uno a prendere tutto il patrimonio.

La successione anticipata, quindi, è il metodo più veloce per poter donare i propri beni prima della morte. Può essere d’aiuto per evitare che si scatenino litigi o altri problemi burocratici, che in alcuni casi potrebbero persino rallentare la distribuzione del patrimonio fra gli eredi. Non succede spesso, ma è sempre meglio essere prudenti.