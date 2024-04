Adesso si può anche guadagnare online chattando con l’intelligenza artificiale

Le piattaforme GPT sono un nuovo modo per guadagnare online chattando con dei bot intelligenti.

Ecco come funzionano e quali sono le migliori alternative per iniziare a guadagnare.

L’intelligenza artificiale rivoluziona il mondo del lavoro, aprendo nuove opportunità anche per chi desidera guadagnare online. Tra le novità più interessanti troviamo le piattaforme GPT (Generative Pre-training Transformer), che permettono di guadagnare chattando con dei bot intelligenti. In pratica queste piattaforme retribuiscono coloro che chattano online. Ecco come funzionano.

Adesso si può anche guadagnare online con le piattaforme GPT

Le piattaforme GPT sono siti web che mettono in contatto utenti con chatbot avanzati, in grado di sostenere conversazioni realistiche e di svolgere compiti complessi. Questi bot sono alimentati da modelli di intelligenza artificiale di ultima generazione, che li rendono capaci di comprendere il linguaggio naturale e di rispondere in modo appropriato alle richieste degli utenti.

Per guadagnare con le piattaforme GPT, è necessario registrarsi su uno dei siti web disponibili e completare un breve processo di registrazione. In seguito, si potrà iniziare a chattare con i bot. Quello che le piattaforme richiedono sono delle semplici attività che quasi tutti possono fare. Per esempio, fornire dei riscontri su prodotti o servizi. Oppure la piattaforma può chiedere di partecipare a sondaggi e ricerche di mercato. A volte viene richiesto di scrivere recensioni e articoli. Chi conosce le lingue può tradurre testi. Alcune piattaforme possono chiedere di produrre contenuti multimediali.

Quanto si guadagna chattando con i bot?

Ogni piattaforma ha un sistema di pagamento diverso, che può basarsi su un compenso fisso per ogni compito completato o su un sistema di commissioni. In generale, il guadagno potenziale dipende dal tempo che si dedica all’attività e dalle proprie capacità. Può andare da pochi euro a molte decine di euro.

Tra le piattaforme GPT più popolari troviamo Lionbridge, una piattaforma di crowdsourcing che offre diverse opportunità di guadagno, tra cui la possibilità di chattare con bot per la traduzione di testi e la revisione di contenuti. Appen, simile a Lionbridge, offre diverse opportunità di lavoro online, tra cui la partecipazione a ricerche di mercato e la valutazione di chatbot.

Amazon Mechanical Turk è un’altra piattaforma GPT. Più in particolare, questa è una piattaforma di crowdsourcing di Amazon che offre una vasta gamma di micro-task, tra cui la scrittura di recensioni e la partecipazione a sondaggi. Questa come le molte altre piattaforme GPT rappresentano un nuovo modo per guadagnare online, accessibile a tutti coloro che dispongono di un computer e di una connessione internet.