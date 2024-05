Chiusa la settimana di collocamento del neo BTP Valore 2030, la 4° serie per l’esattezza, è tempo di primi parziali bilanci. Primo perché il MEF ha comunicato quali sono i tassi cedolari annui definitivi, secondo perché si conosce il capitale complessivo raccolto e il numero dei contratti conclusi.

Entriamo nel vivo, quindi, e chiediamoci: ma 29.000 euro investiti sul nuovo BTP Valore quanto frutteranno in 6 anni tra cedole e premio finale?

I dati finali della 4° serie del BTP Valore 2030

Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato i dati definitivi legati alla quarta emissione del neo bond retail Valore. L’importo complessivo raccolto tra gli investitori è stato di 11.226,556 milioni di euro a fronte di 384.295 contratti positivamente conclusi. Ricordiamo che non c’erano tetti e/o riparti dell’offerta, che sarebbe stata tutta soddisfatta. Ora, mettendo a rapporto le due cifre si ricava un ipotetico importo medio sottoscritto di circa 29.213 euro.

Si tratta di un capitale relativamente importante da mettere a frutto per i prossimi 6 anni, considerato che il rimborso finale avverrà il 14 maggio 2030. Nulla vieta tuttavia di liquidarlo prima del tempo, ai prezzi e condizioni che abbiamo già visto.

L’emittente ha poi comunicato quali sono i tassi annuali del titolo. Essi coincidono con quelli minimi preannunciati lo scorso 3 maggio, per cui il bond renderà il:

3,35% lordo, il 2,93125% netto, per il 1°, il 2° e il 3° anno;

il 3,90% lordo, ossia il 3,4125% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%, per il 4°, il 5° e 6° anno.

Il rendimento medio lordo ponderato

In definitiva il rendimento medio annuo lordo ponderato del bond è del 3,625%. Si tratta dell’ipotetico tasso di interesse che si ottiene sommando i 6 tassi annui e dividendoli per la durata complessiva dell’investimento. Pertanto, su 29mila euro di capitale ipoteticamente impegnato sul titolo la rendita annua lorda ponderata sarebbe all’incirca 1.051 €. Tuttavia, ricordiamo che le cedole annue sono maggiori in ciascuno dei 3 anni del 2° triennio e minori in quello del primo. Inoltre, vanno sottratte tutte le spese, fiscali e bancarie, legate all’investimento.

29.000 euro investiti sul nuovo BTP Valore quanto frutteranno in 6 anni tra cedole e premio finale?

Infine, va sommato il premio fedeltà finale dello 0,80% lordo, pari allo 0,7% netto, sul capitale nominale sottoscritto. Sempre su ipotetici 29mila € di investimento, si tratta di un extra incasso finale di 232 € lordi (203 € netti). Il bonus arriva però solo a scadenza e soltanto per chi avrà acquistato il titolo la settimana scorsa e lo terrà in portafoglio fino alla sua naturale scadenza. Concludendo, spalmando idealmente il premio fedeltà finale sui 6 anni di durata del bond ne viene fuori che il rendimento medio annuo lordo ponderato si aggira sul 3,7583%.