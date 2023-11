Yoga contro lo stress: 9 posizioni per combattere l’ansia

Con queste posizioni di yoga potrai combattere lo stress e l’ansia facilmente. Ecco quali sono e come farle al meglio.

Vita frenetica, lavoro, impegni improvvisi e giornate intense possono affaticare l’organismo e causare stress e ansia. La vita moderna è tutt’altro che rilassante.

Quasi tutti sono colpiti da situazioni stressanti ogni giorno, soprattutto se hai un lavoro ad alta pressione. Se non trattato, lo stress può contribuire a scatenare molti problemi di salute fisica e mentale. È quindi necessario riuscire ad avere uno stile di vita sano per contrastare sollecitazioni esterne.

L’attività fisica è un ottimo rimedio per alleviare l’ansia. Mantenere il corpo in movimento, anche dopo una giornata particolarmente intensa, può sembrare una fatica aggiuntiva. Invece, se praticata con regolarità, l’attività fisica può migliorare l’umore generale, può potenziare il sistema immunitario, può alleviare lo stress accumulato e aiutarci a dormire meglio per svegliarci carichi e pieni di energia.

È fondamentale scegliere l’attività fisica più adatta alle proprie esigenze. Sovraccaricare il corpo con un allenamento ad alta intensità, non funziona per tutti e può risultare dannoso per chi non è abbastanza preparato a certi sforzi. È preferibile, soprattutto per scopi di rilassamento generale, praticare un’attività a bassa intensità e che rilasci endorfine, essenziali per raggiungere quel senso di relax che ricerchiamo.

Le 9 posizioni di yoga contro l’ansia

Tra le attività fisiche migliori per combattere stress e ansia, troviamo lo yoga. Secondo uno studio del 2007 pubblicato sull’International Journal of Yoga, lo yoga può contribuire a ridurre lo stress e il dolore fisico. Grazie al ritmo lento e dolce degli esercizi, lo yoga ti permette di entrare in uno stato di profondo rilassamento. Inoltre, la respirazione ti aiuterà a regolare i battiti del cuore e trovare la giusta calma.

La posizione del bambino consente di fare stretching a fianchi, cosce e caviglie per alleviare il dolore alla schiena o al collo. Si tratta di una posizione comune dello yoga, che aiuta a calmare il corpo consentendogli di riposarsi dopo una posizione più intensa, o a fine sessione. La posizione del cane a testa in giù è un ottimo modo per fare stretching e migliorare la circolazione generale del tuo corpo.