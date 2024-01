Valeria Marini, la trasformazione è sotto gli occhi di tutti: ecco com’era prima la showgirl

Il cambiamento di Valeria Marini appare evidente, tuttavia la sua bellezza rimane comunque tale. Una carriera di successi culminata nel migliore dei modi, la sua: ma com’era in passato?

Romana, classe 1967, e ancora oggi riesce a dimostrare tutte le sue doti fisiche. Proprio come faceva nei periodi in cui ha esordito. Ovviamente, gli anni passano per tutti e i segni del tempo, quelli, sono proprio difficili da nascondere. Eppure, con i giusti ritocchi e un filo di attenzione a ciò che più può mutare l’aspetto di una persona, allora si possono avere dei risultati sconvolgenti.

Per poter fare ciò, vi è bisogno di affidarsi ai migliori estetisti e chirurghi del momento, proprio come tante persone che amano mostrarsi esteticamente affascinanti fanno ai giorni d’oggi. Inoltre, l’importanza dell’attività fisica, per poter vivere in piena sintonia con il proprio corpo, può essere un’arma importante per contrastare il tempo che inesorabilmente avanza.

La showgirl e attrice Valeria Marini ne è l’emblema più palese, dato che pur essendo cambiata, è sempre riuscita a mantenere vivida la sua gioventù interiore, che si è tramutata in bellezza esteriore. Fra i tantissimi ammiratori, solo su Instagram conta oltre 2 milioni di follower (degna delle più alte celebrità del web del momento, le influencer). Nonostante i vari haters, che tutti hanno, lei sembra destreggiarsi nel migliore dei modi. Sempre pronta a sorridere di fronte alle telecamere e a trasmettere quella vitalità che in poche riescono a fare.

Valeria Marini: gli anni passano, la volontà no!

Valeria Marini ha sempre vissuto i suoi momenti di successo sulla cresta dell’onda: in principio nel 1991 al cinema, con il film Crack, e nel teatro nostrano, dove prese parte allo spettacolo di commedia I ragazzi irresistibili; poi passando al mondo televisivo, dove esordì nel programma Luna di miele e nella serie tv Un inviato molto speciale.

Ancora oggi, la vediamo presente in vari programmi televisivi e il suo aspetto è più splendente che mai. È stata la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip, ma anche una ballerina e concorrente di altissimo livello all’interno del programma della Rai Il cantante mascherato. Ovunque vada riesce sempre ad attirare su di sé l’attenzione dei tantissimi telespettatori che ancora la apprezzano in ogni dove.

Lo si può ben notare anche sul suo profilo di Instagram, dove solo l’ultimo post di capodanno ha ricevuto oltre 10 mila like. Poco contano il suo make up marcato, specialmente sulle tonalità rosa (come da sempre), e i ritocchi di chirurgia estetica; l’importante è che lei si senta in sintonia con se stessa e che il suo benessere riesca a coinvolgere chi le sta intorno e i fan che sono pazzi di lei, proprio come ai suoi esordi.