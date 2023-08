Si può davvero dimenticare un amore? Cosa devi sapere

È possibile dimenticare un amore e superare bene una storia finita all’improvviso? Sì, e noi vi spieghiamo come.

Essere lasciati dalla persona che si ama e con cui si credeva di passare il resto della vita è un trauma per tutti. Ma è possibile uscirne. In questo articolo vi spieghiamo tutto ciò che dovete sapere.

Tutto inizia, raggiunge un apice, poi il declino e la fine. E, spesso – nella maggior parte dei casi – questa è la sorte che tocca anche alle storie d’amore. Se così non fosse saremmo tutti sposati con il fidanzatino o la fidanzatina delle superiori. Certo poi ci sono amori che durano per sempre. Ma quelli arrivano solo quando siamo pronti e per essere pronti bisogna affrontare parecchie delusioni prima.

Vi sembrerà strano ma anche essere lasciati diventa un’esperienza positiva se la viviamo come un momento di crescita, di riflessione e di introspezione. Un momento per dedicarci unicamente a noi stessi e guardarci dentro. Un momento per capire chi siamo veramente e in quale direzione vogliamo andare.

Ecco come superare la fine di un amore

Se una storia finisce dopo mesi di litigi, rancori, dopo che è stata trascinata per troppo tempo allora essere lasciati può anche essere una liberazione. Ben diverso il caso di chi pensava andasse tutto bene e viene lasciato di punto in bianco. In questo caso lo shock può essere molto difficile da superare. Difficile ma non impossibile.