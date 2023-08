Raoul Bova, tutti commossi dalle sue parole: l’ultimo messaggio per Rocìo

Raoul Bova e la dolce dedica per la moglie Rocìo Morales sui social: tutti commossi per le parole dell’attore, ecco cosa ha scritto.

Oltre che affascinante e talentuoso, Raoul Bova si conferma ancora una volta un uomo davvero molto dolce e romantico, innamoratissimo di sua moglie. Da decenni un punto fermo del piccolo schermo italiano, Bova è costantemente protagonista di fiction di successo sia per la Rai che per Mediaset, oltre che in pellicole per il grande schermo.

Di recente, lo abbiamo visto prendere il posto di Terence Hill come protagonista di Don Matteo, un compito di certo arduo ma che lui, con la sua bravura, è riuscito a svolgere nel migliore dei modi. In attesa del ritorno in televisione nella nuova stagione televisiva, Bova si gode le vacanze estive insieme alla sua famiglia, composta dai figli e dalla moglie Rocìo Morales, di cui è davvero innamoratissimo.

In un recente post pubblicato sui social, l’attore si è lasciato andare a una dedica davvero dolcissima per lei, che ha immediatamente commosso il web insieme agli scatti poetici; ecco cosa ha scritto Bova, emozioni a non finire.

Raoul Bova e la dolce dedica alla moglie Rocìo Morales sui social

Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Raoul Bova ha mostrato ai fan due foto: la prima, un selfie in macchina inquadrandosi dal basso, mentre la seconda è totalmente dedicata alle nuvole in cielo. A colpire, immediatamente, le dolci parole allegate nella didascalia:

“Oggi vorrei portarti tra le nuvole e trovare quelle che ci parlano d’amore… 🤍” scrive infatti l’attore, presupponendo un viaggio romantico metafisico insieme alla moglie; dolci parole quelle di Bova, che commuovono immediatamente il web, come al solito pazzo di lui. A migliaia sono stati infatti i like messi al post, così come i commenti di risposta nella sezione apposita.

“Eleganza, fascino, bellezza, bravura, dolcezza, umiltà…racchiusi in una sola parola, Raoul❤️” scrive una fan, elogiando pienamente a tutto tondo l’attore; oltre a questo, sono veramente a migliaia i commenti arrivati per Raoul Bova, davvero romantico e più innamorato che mai dell’affascinante e bravissima moglie. In attesa del ritorno in televisione, continua a godersi quest’estate meravigliosa tra intense emozioni e meritato relax, come al solito travolto dall’amore del pubblico.