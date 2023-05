Seduci subito chiunque vuoi con il linguaggio del corpo | Se non lo conosci è un dramma

Vuoi sedurre chiunque si trovi dinanzi a te? Allora dovresti conoscere il linguaggio del corpo: è fondamentale!

Nel momento in cui conosciamo una persona che può interessarci, fisicamente ed intellettualmente, ci viene voglia di conquistarla. Desideriamo iniziare una conoscenza nei modi più giusti, iniziare una frequentazione e chissà, magari instaurare un rapporto d’amore che faccia nascere una vera e propria coppia. Per poter fare ciò dobbiamo essere attraenti e saper sedurre con il linguaggio del corpo in primis, poi con l’intelletto e la parola poi.

Dunque, quali sono le parti del corpo con cui si può sedurre maggiormente un uomo o una donna? Le conoscete? Scopriamole insieme di seguito: non potete farvele scappare!

Vuoi sedurre il tuo uomo o la tua donna? Impara subito il linguaggio del corpo: riuscirai a fare un ottimo lavoro!

Nel momento in cui iniziamo a provare attrazione per un’altra persona, il nostro cuore inizia a battere all’impazzata, nel nostro stomaco compaiono le cosiddette ‘farfalle’ e tutto il nostro corpo inizia ad avere delle sensazioni ‘strane’, ma belle. Ovviamente quando ci rendiamo conto di essere attratti dall’altra persona, facciamo in modo che quest’ultima se ne accorga e cerchiamo di capire se l’attrazione possa essere contraccambiata in qualche modo. E l’unico modo per capirlo è sedurre chi ci è davanti, principalmente con il linguaggio del corpo.

Ma in cosa consiste quest’ultimo? Cosa dobbiamo fare per far capire all’altro/a che siamo interessati a lui/lei?

Per poter mettere in pratica il linguaggio del corpo dobbiamo agire su diverse parti di esso: