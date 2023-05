Juventus, la rivoluzione parte dalla difesa: 35 milioni per il terzino della Serie A

La rivoluzione estiva della Juventus parte dal reparto difensivo. Un terzino può arrivare per 35 milioni: pista complicata ma non impossibile.

Con due partite al termine la Juventus sta cercando già di organizzare la prossima stagione. La nuova dirigenza vuole una scossa ed è pronta a far partire una vera e propria rivoluzione. Nel mirino c’è già un terzino che potrebbe arrivare per un investimento di 35 milioni di euro. Ad oggi la pista è complicata, ma quel che è certo è che il calciatore è sulla lista della spesa dei bianconeri. Andiamo a vedere di chi si tratta e perché potrebbe far comodo alla Vecchia Signora.

Molto probabilmente è impossibile dare un voto oggettivo alla stagione dei bianconeri, per quanto strana è stata. La Juventus chiuderà l’annata 2022-2023 senza trofei, ma dalla sua parte può sempre mettere il ritorno ad una semifinale europea ed un cammino in campionato che, seppur altalenante, senza la penalizzazione la vede al secondo posto in classifica a qualche punto dall’accesso matematico in Champions League. Nonostante queste note positive, la dirigenza è pronta a far partire una vera e propria rivoluzione.

Sono diversi i nodi da sciogliere prima dell’inizio della nuova stagione. Il primo è certamente quello dell’allenatore, con il futuro di Massimiliano Allegri in bilico. Il tecnico livornese ha sicuramente dalla sua parte l’opzione per il prossimo anno, ma al momento non sembra propenso ad attivarla. Questa stagione ha messo a dura prova la stabilità di Allegri che adesso potrebbe essere pronto ad una nuova esperienza. Intanto la Juventus già lavora sul mercato e sarebbe pronta a presentare un’offerta per un terzino della Serie A.

La Juventus lavora sul calciomercato, nel mirino un terzino: servono 35 milioni

Se per molti questa stagione è stata deludente, la dirigenza bianconera non vuole farsi trovare impreparata per la prossima stagione. La rosa verrà quindi rafforzata, indipendentemente da chi siederà sulla scottante panchina dell’Allianz Stadium. In attesa di Cristiano Giuntoli, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro titolare per la prossima stagione. Il profilo ideale corrisponde al nome di Dodò, che ben ha figurato con la maglia della Fiorentina. Scopriamo quindi su che base potrebbe partire la trattativa.

La Fiorentina ha acquistato il suo terzino destro dallo Shakhtar Donetsk per 14 milioni appena un anno fa, ma adesso potrebbe già cambiare maglia. Dopo un inizio di stagione difficile, Dodò è riuscito a crescere dimostrando di essere uno dei migliori terzini della Serie A. Infatti in questa seconda parte di stagione i tifosi fiorentini non hanno rimpianto Odriozola e tutto ciò è merito anche del meticoloso lavoro di Vincenzo Italiano.

Per strapparlo alla compagine gigliata, la Juventus avrà bisogno di un investimento di 30-35 milioni di euro. Questo però potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro della fascia destra dei bianconeri. Nonostante ciò lo stipendio del brasiliano sembra essere totalmente accessibile per la Vecchia Signora, visto che si parla di una cifra intorno al milione e mezzo. Solo in estate però sarà possibile capire se l’accordo si concretizzerà, visto che i rapporti tra le due dirigenze non sono dei migliori.