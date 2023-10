Se sogni spesso di sognare, fa attenzione: il tuo corpo ti sta mettendo in guardia da un pericolo

Quando si sogna spesso di sognare, nella maggior parte dei casi vuol dire che il nostro corpo ci sta mettendo in guardia da quello che potrebbe essere un pericolo.

Quante volte sarà capitato di ripensare il mattino successivo a quello che era stato il sogno fatto la notte prima, delle volte infatti i sogni possono avere un significato interpretativo specialmente quando ci troviamo nel sogno e ci siamo appena svegliati dal sogno dentro al sogno.

Una circostanza che non avviene sempre ma che delle volte può capitare, si tratta di una esperienza che a tutti gli effetti pare essere la conseguenza del sovrapporsi dei livelli psichici del subconscio e inconscio. Un discorso che potrebbe sembrare davvero complicato e per chi non è del settore anche difficile da capire.

In linea di massima tutti i sogni hanno un significato e questo nello specifico potrebbe portarci a pensare ad un pericolo vero e proprio, come se il nostro corpo, da un certo punto di vista volesse metterci in guardia. Ma entriamo nel vivo della questione.

Sognare di sognare potrebbe essere un segnale di pericolo: serve attenzione

Quindi tornando al fulcro del nostro discorso, sognare di sognare potrebbe in un certo senso essere un segnale di pericolo e infatti c’è la possibilità che la persona in questione possa in qualche modo cercare di difendersi dai messaggi che gli vengono mandati dall’inconscio.

Ma non finisce qua, una chiave di lettura ulteriore potrebbe essere quella che sognare di sognare ha il significato che altre volte aiuta ad accettare e superare le resistenze della mente del sognatore presentando fatti spiacevoli sotto forma di sogni nei sogni.

Ad ogni modo in linea di massima, questo tipo di sogno potrebbe semplicemente essere un messaggio per il nostro corpo, ovvero quello di cercare di rallentare i ritmi e di restituire non solo al corpo ma anche alla mente qualche momento di relax e di quiete che magari manca dalla propria giornata da diverso tempo. Certamente un particolare che non è mai il caso di sottovalutare.