Preparatevi al viaggio in treno più suggestivo che esista: prendete i biglietti per ottobre

Biglietti per ottobre per partecipare al fantastico viaggio in treno, tra i più belli e suggestivi del mondo: dove ci troviamo?

La fine dell’estate non implica la fine delle vacanze, anzi, i paesaggi autunnali regalano dei colori e viste suggestive da non perdere assolutamente. Ci sono diversi viaggi in treno che attraversano i territori montani, offrendo degli sguardi sulla natura e sulle sfumature che la stagione autunnale dipinge sugli alberi. Tutto ciò, può essere visitato stando comodamente seduti in treno.

Si può anche decidere di scendere dal treno e fare delle tappe in una delle principali località che si attraversa. Non stiamo parlando del Trenino Rosso, ma del Treno del Foliage, che collega Domodossola, in Piemonte, a Locarno, in Svizzera. Queste due città sono le tappe principali in cui salire, per poter visionare tutto il percorso, senza perdervi nemmeno una tappa minore, vivendo appieno l’atmosfera montana autunnale. Un treno che attraversa la Val Vigezzo e il Canton Ticino.

Treno del Foliage: un percorso circondato da colori autunnali

Lungo i binari della Ferrovia Vigezzina Centovalli, scorre il Treno del Foliage, tra paesaggi romantici, immersi in colori autunnali e incantati. Ogni anno, si ripete lo stesso appuntamento, per dare la possibilità a tutti di entrare in questo paradiso giallo, arancione, marrone, rosso e tutte le sfumature di questi colori. Cinquantadue chilometri in un treno panoramico: tutti in carrozza!

Il treno, inoltre, passa per il Lago Maggiore e il Lago di Locarno, consentendo di visitare delle piccole località situate nei pressi dei laghi, deliziosi borghi come quello di Santa Maria Maggiore, Malesco e Villette. Questi paesini, nel periodo in cui il Treno del Foliage fa il suo corso, organizzano feste, sagre e degustazioni delle loro tipicità gastronomiche. Con l’acquisto del biglietto speciale, potete allungare il viaggio a vostro piacimento, che comprende una sosta per ogni tratta.

Il percorso della Ferrovia Vigezzina Centovalli è storico, infatti, esiste dal 1923, attraversato da un caratteristico treno bianco e blu che vi porterà in mezzo alla selvaggia natura autunnale. Tra le tappe del treno troviamo: Locarno, Intragna, Verdasio, Domodossola, Santa Maria Maggiore, Santuario della Madonna del Sangue, Sacro Monte della Madonna del Sangue e Sacro Monte Calvario.

I biglietti speciali possono essere acquistati sul sito ufficiale www.vigezzinacentovalli.it e presso la biglietteria di Locarno. I biglietti sono validi per uno o due giorni e comprendono andata e ritorno, sull’intera linea, con la possibilità di effettuare una sosta durante il viaggio di andata e un’altra durante il viaggio di ritorno. In questo caso, avrete modo di vivere le cittadine che costeggiano il percorso.