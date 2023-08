Dà da bere allo scimpanzé assetato, la sua reazione è commovente | VIDEO

Dopo aver dato da bere ad uno scimpanzé assetato ha ricevuto una sorpresa inaspettata: ha pianto dalla gioia.

Aiutare gli animali quando sono in difficoltà è molto importante. Non sono intelligenti quanto gli esseri umani, per cui possono trovare complicate alcune azioni. Specialmente se un animale è stato ferito oppure non può procurarsi da mangiare: è una situazione terribile. In questo caso bisogna assicurarsi che stia bene, motivo per cui va aiutato. Esattamente come ha fatto un fotografo con uno scimpanzè.

Imbattersi in una scimmia non è così difficile in alcune parti del mondo. Nell’Africa Centrale abitano le foreste e le savane in grandi quantità, nutrendosi principalmente di erba e frutta. Nonostante abbiano una dieta onnivora non tendono a mangiare la carne, quindi sono molto docili e tranquille. Inoltre sono conosciute per essere piuttosto socievoli con l’essere umano, che identificano come amico. E un video sul web lo ha dimostrato a pieno.

Aiuta uno scimpanzé a dissetarsi e viene ringraziato, non se lo aspettava: il video diventa virale

Nel filmato che sta girando sul web è possibile vedere un fotografo. Si era addentrato nella foresta per scattare qualche fotografia, e durante il tragitto ha incontrato un docile scimpanzé. Aveva difficoltà a bere dell’acqua, così ha pensato di aiutarlo. Era chiaro che avesse sete e che volesse dissetarsi, quindi voleva compiere un gesto d’altruismo. Questa azione è stata ben vista dalla scimmia, che lo ha voluto ricompensare con un altro gesto molto simpatico.

Dopo aver bevuto dalle sue mani, ha pensato bene di pulirle e di stringergliele. Voleva ringraziarlo per averlo aiutato, nonostante non lo conoscesse. Come abbiamo detto prima le scimmie sono molto socievoli, inoltre tengono a mente tutto quello che gli si viene fatto. La scelta del fotografo è stata più che saggia in questo caso, perché si è guadagnato la stima di un animale molto interessante. Chi mai se lo sarebbe aspettato questo gesto?

L’incontro tra l’essere umano e lo scimpanzé ci insegna che bisogna portare rispetto agli animali. Ognuno di loro può dimostrare gratitudine nei nostri confronti, per cui è necessario aiutarli nel momento del bisogno. Se non ne abbiamo la possibilità dobbiamo chiamare le autorità competenti, così che forniscano tutto il supporto possibile. Non dimenticatelo in nessun caso: il piccolo gesto del fotografo è un esempio lampante!