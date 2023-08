Papà single, come affrontare i temi più scottanti con la propria figlia: le prime mestruazioni, per esempio

Come deve comportarsi un padre single per affrontare argomenti delicati con la propria figlia, come le prime mestruazioni?

La famiglia tradizionale che tutti conosciamo è composta da padre, madre e figli. All’interno di questa compagine spesso si creano delle dinamiche e dei rapporti che però non sono sempre uguali, ma possono variare a seconda delle persone, delle circostanze e delle abitudini. Ma soprattutto dalla capacità di instaurare dialoghi e relazioni sane, costanti e soprattutto costruttive.

Una delle cose più difficili, infatti, è diventare genitori e affrontare nel modo migliore la crescita dei propri figli e l’educazione non basta. Necessario è anche saper accompagnare i giovani senza opprimerli ma riuscendo a capirli e ad ascoltare quando questi hanno bisogno dei consigli degli adulti. Ma quando i genitori si trovano a separarsi per qualsiasi motivo, spesso i ragazzi possono perdersi e soprattutto possono smarrire un punto di riferimento importante nella loro vita.

Inoltre, c’è da chiedersi come debbano comportarsi a loro volta i genitori che si ritrovano a dover crescere dei figli da soli o senza la presenza costante dell’altro partner. Un padre, per esempio, come può rapportarsi alla propria figlia, che sta per affrontare la fase della pubertà o dell’adolescenza?

In che modo un padre single può gestire un rapporto con la propria figlia

Solitamente le ragazze che stanno per affacciarsi alla fase della pubertà, affrontano un momento molto più difficile e delicato rispetto ai maschietti, perché questi crescono con più lentezza e più tempo a disposizione. Le femminucce, si ritrovano a essere donne in molto meno tempo e quindi hanno bisogno di maggiore comprensione da parte degli adulti e dei genitori.

Verso i dodici anni, infatti, le ragazzine sviluppano e questo sviluppo viene confermato e rappresentato dalla comparsa della prima mestruazione. Ora, le mamme solitamente cercano di preparare le proprie figlie sin da quando sono bambine, con le parole giuste. Ma che può fare invece un papà solo per intraprendere un tale discorso nel modo più corretto con la propria bambina che sta crescendo?

Prima di tutto, i papà che sono soli devono ricordarsi di non farsi prendere dall’ansia e di dialogare con calma con le proprie figlie, senza dare l’idea di avere timore o pudore perché un tale atteggiamento può bloccare di sicuro la comunicazione. Utile, per esempio, per i padri, prendere delle informazioni da qualche vademecum o guida oppure guardare dei video che aiutino a fornire pareri e indicazioni. Ma non si deve mai dimenticare di non far mai mancare l’affetto alle proprie figlie.