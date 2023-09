La stanchezza non ti dà pace per tutto il giorno? Ci sono delle spiegazioni ben precise

Ti senti sempre pieno di sonno e come se la stanchezza non ti desse mai pace? Ebbene, c’è una spiegazione molto precisa

Il ciclo del sonno, ormai lo sappiamo bene, è di vitale e fondamentale importanza quando parliamo della nostra salute e soprattutto del nostro equilibrio psicologico, fisico ed emotivo.

Molto spesso, infatti, quando cominciamo a dormire poco bene, entriamo come in un loop senza fine in cui lo stress e l’agitazione diventano le nostre uniche parole chiave.

Molto spesso, però, tendiamo a sottovalutare quelle che possono essere le cause dei nostri problemi: siamo così concentrati sulla mancanza di sonno, da non chiederci il vero motivo che si nasconde alla base di questa nostra stanchezza perenne. Cerchiamo di scoprirli.

Stanchezza, ecco perché non ti lascia in pace

Ebbene sì, in realtà una spiegazione alla nostra stanchezza ormai perenne e costante potrebbe essere ricercata e trovata proprio in alcune possibili malattie di cui siamo ignari ma con cui in realtà stiamo convivendo da tempo. Basti pensare, ad esempio, a una condizione in realtà molto più diffusa e comune di quanto possiamo pensare (e che proprio per questo rischia spesso di essere sottovalutata) come ad esempio l’anemia. In questa condizione, infatti, i globuli rossi non sono sufficienti e questa carenza genera proprio debolezza e sonno costante.

Ci sono però anche altre condizioni e fenomeni che potremmo scoprire essere alla base della nostra stanchezza ormai immotivata e che sembra quasi non volerci dare pace. Come, ancora, la cosiddetta apnea notturna: si tratta di un fenomeno per il quale, mentre siamo tra le braccia di Morfeo, andiamo incontro a un’interruzione momentanea della respirazione che ha conseguenze negative sulla qualità del nostro sonno. Non è inoltre da sottovalutare la possibilità di trovarsi in uno stadio di depressione, che come sappiamo può avere effetti ben chiari e specifici anche a livello fisico e sulle nostre energie.

Per finire, sempre tra le malattie che potremmo annoverare come possibili fautrici della nostra stanchezza, non possiamo non annoverare anche il diabete o ancora possibili disfunzioni alla tiroide. Nel primo caso, infatti, elevati livelli di zucchero possono anche causare affaticamento, aumento della sete ma anche della minzione, e dunque un ciclo del sonno poco regolare e molto interrotto. Nel secondo, invece, è ormai risaputo come una disfunzione della tiroide possa portare anche a sviluppare frequente affaticamento. In ultimo, non possiamo non citare anche la possibilità di una cronicità nel nostro essere sempre stanchi.