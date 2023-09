Quando la tua mente è troppo piena di pensieri (negativi): come difenderti dall’overthinking

Come difendersi dall’overthinking: tutto ciò che devi sapere per contrastare il flusso di pensieri che prendono il sopravvento

I ritmi frenetici della vita di tutti i giorni ci spingono a pensare, forse troppo, ed a dare sempre più spazio a tutte quelle preoccupazioni (anche infondate) che dopo poco iniziano a pesare come macigni. Ecco che il respiro si fa più pesante, il nodo in gola si fa sempre più insistente e la nostra mente non smette di viaggiare lungo il flusso di pensieri negativi che hanno ormai preso il sopravvento. Avete mai sentito parlare di ‘overthinking’?

In questa circostanza la mente è aggrovigliata da pensieri che non smettono di creare tormento. Si entra in un loop in cui tutto ciò che ci riesce meglio e preoccuparci e farci guidare dal dubbio e dalla paura, anche per cose che non sono accadute realmente ma che il nostro pensiero ha reso più reali che mai. Ciò però, rischia di minare la qualità della nostra vita perché finiamo col vivere in ombra senza avere il giusto spazio per agire.

Quando ci lasciamo prendere dai pensieri negativi, tutto intorno ci sembra ridimensionato perché ad essere ingigantiti sono proprio quei pensieri che dentro ci turbano. Cosa fare per cambiare le cose? Il primo passo è certamente avere piena consapevolezza di quello che ci sta succedendo perché più siamo consapevoli di ciò che pensiamo più abbiamo la capacità di cambiare. Ma come farlo all’atto pratico?

Overthinking: i consigli utili per trasformare i tuoi pensieri negativi, così cambierai il tuo approccio al mondo

Come uscire dal loop dei pensieri negativi? Ogni giorno questi possono essere un vero e proprio limite alla nostra felicità. Si tratta di pensieri intrusivi che in qualsiasi momento della giornata prendono il sopravvento. Molto spesso, questi non sono legati a cose ed avvenimenti già verificatisi ma al contrario si tratta quasi sempre di preoccupazioni, dubbi e timori per qualcosa che non si è ancora verificato ( e che non è detto che si verifichi). Tuttavia, quando un pensiero diventa intrusivo, questo diventa anche invalidante al punto da non permetterci di vivere al meglio la nostra vita. Come trasformare allora quei pensieri e cambiare il nostro approccio al mondo? Ci sono diverse ‘strade’ che possiamo intraprendere: