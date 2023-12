Isola dei Famosi, Vaporidis dice addio al cinema dopo il reality: ricordate i suoi inizi? Cosa faceva prima del successo

Nicolas Vaporidis ha lasciato il cinema e dopo l’Isola dei famosi ha cambiato completamente vita. Ma ecco cosa faceva prima di divettare famoso?

L’attore di Notte prima degli esami ha cambiato completamente vita. Nicolas Vaporidis, dopo il successo avuto con alcuni film che ancora oggi vengono visti da tutti, come quello appena citato, ha deciso di stravolgere la sua vita. Ad incidere la notorietà ma soprattutto la pandemia da Covid-19. Infatti in quel periodo ha sofferto di depressione e, nel 2021, per rispondere alla sua vita che non riconosceva, più è partito per Londra.

Vaporidis ha cambiato completamente vita a Londra, ma ha deciso comunque di partecipare al reality in onda su Canale 5, l’Isola dei famosi, nel 2022. L’attore ha vinto quell’edizione ma ha ammesso in un’intervista a Vanity Fair di averlo fatto solamente per due motivi. Oggi infatti è lontano dal mondo dello spettacolo ed è ritornato nel campo lavorativo in cui era impegnato prima di diventare famoso.

Nicolas Vaporidis prima del successo: ecco che lavoro faceva

Come abbiamo già detto, è stato proprio Nicolas Vaporidis a confessare di aver partecipato al reality solamente per due ragioni. La prima è per congedarsi dal sistema, una sorta di modo per dire addio alle persone che lo vedevano e lo volevano nel mondo dello spettacolo. Ma soprattutto l’ha fatto per soldi, infatti l’Isola dei famosi gli ha permesso oggi di avere una sicurezza economica maggiore.

Nicolas ha cambiato campo lavorativo e si è lanciato nella ristorazione. Un settore che non gli è nuovo, dato che nel 2000 si è diplomato al liceo classico e successivamente si è iscritto all’Università, anche se poi ha abbandonato gli studi per trasferirsi a Londra. Qui per più di un anno ha lavorato come cameriere in un ristorante, Miraggio. Nel frattempo ha studiato inglese e recitazione. Fino al suo ritorno in Italia e l’arrivo del successo come attore dopo diversi anni.

Tuttavia Nicolas ha ammesso oggi di essere al suo giro di boa e che continuerà a lavorare nel mondo della lavorazione a Londra e non solo. Qui infatti Vaporidis ha aperto la Taverna Trastevere insieme ad un compagno e, all’inizio, lavorava come i vecchi tempi in qualità di cameriere. Alcuni turisti romani lo hanno riconosciuto, faticando a credere fosse lui nonostante la rivelazione dell’attore.

Nicolas è intenzionato a continuare ad investire in questo campo ed infatti aprirà un nuovo ristorante a Milano. Vuole portare Taverna Trastevere nel capoluogo lombardo per far conoscere la cucina romana anche qui. È stato proprio lui ad annunciarlo con un post sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso anche il punto in cui si trovare il locale.