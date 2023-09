I segnali essenziali per capire se ti stanno manipolando

Ecco quali sono i segnali da tenere sotto osservazione per scoprire se il tuo partner ti sta manipolando.

Vuoi sapere se il tuo partner ti sta manipolando? In questo articolo scopriremo alcuni segnali da tenere sotto osservazione. Ovviamente non sono gli unici, ma potrebbero in ogni caso fare la differenza. La manipolazione psicologica non è altro che uno strumento per sfruttare l’altro al fine di ottenere da lui una serie di vantaggi per lo più relazionali.

Le conseguenze, che prima o poi arrivano, sono molto gravi per chi subisce la manipolazione, tanto che si arriva a minarne l’identità e l’equilibrio emotivo. Non sempre però chi manipola l’altra persona lo fa con consapevolezza. Si deve prestare molta attenzione soprattutto a questi cinque segnali, anche se in realtà ce ne sono altri ancora. Il primo fra tutti è che ti riempie di complimenti, che alla fine sono fasulli: se inizia a dirti e farti tanti complimenti e soprattutto se noti dei sorrisi forzati forse stai con una persona che ti sta manipolando.

Lo fanno solo perché vogliono conquistare la tua fiducia e quindi creare un legame profondo con te. Prestate molta attenzione, quindi.

Ecco i segnali che ti fanno capire se ti stanno manipolando

Nella relazione hai notato che spesso utilizza intimidazioni, parolacce o addirittura minacce: questo ha come unico scopo che la sua vittima non la contraddica, soprattutto se davanti ci sono amici o parenti. Oppure potrebbe anche obbligarla a fare qualcosa che non vorrebbe fare in realtà.

All’interno di una relazione malsana, il manipolatore potrebbe addirittura farti sentire in colpa anche se non ne hai motivo. Vuole solo avere il controllo sulla relazione e su di te e utilizza questa tecnica per averlo. Potrebbe anche distorcere le tue parole a proprio piacimento: la vittima in questo caso si sentirà in colpa per cose in realtà mai dette. Queste persone non si prenderanno mai la responsabilità di qualcosa che è andata male, ma cercheranno sempre di incolpare qualcun altro.

Capita in una relazione di avere opinioni diverse su un argomento: se stai con un manipolatore, però, potresti accorgertene dal momento che non ama essere contraddetto. Ma questo lui non lo ammetterà mai!

Se ti fa regali inaspettati forse c’è sotto qualcosa: infatti, il manipolatore non fa mai nulla per niente, né che si tratti di una relazione, né di una amicizia.

Questi sono i cinque segnali a cui dovresti stare molto attenta, anche se in realtà, come detto prima ce ne sarebbero anche tanti altri!