Federica Nargi lo ammette senza vergogna: la foto lascia senza parole

Federica Nargi lo ammette senza vergogna davanti ai suoi fan con una foto clamorosa: l’immagine è mozzafiato.

La bellezza, l’eleganza e la sensualità di Federica Nargi non hanno davvero limiti. Per i suoi fan accaniti e affezionati, non è certo una novità, eppure è impossibile rimanere indifferenti ogni volta di fronte a un simile, celestiale, spettacolo.

La showgirl romana, 33 anni, è una delle più amate d’Italia non soltanto grazie al suo fascino, ma anche ad una classe e ad una genuinità non comuni. Diversamente da altri personaggi del mondo dello spettacolo al femminile, Federica sembra caratterizzata da una particolare autoironia e leggerezza nel modo di vivere che non può che conquistare al primo sguardo.

La Nargi, sui social, pubblica tanti contenuti con post e video che riguardano la sua vita lavorativa e privata e dove c’è anche spazio per prendersi decisamente poco sul serio. L’ex velina di Striscia la Notizia ha un seguito davvero considerevole (quasi quattro milioni e mezzo di followers su Instagram) che non si perde un solo suo aggiornamento e, in questo periodo, le novità interessanti agli occhi degli ammiratori non stanno mancando di certo.

In vista del Natale, Federica ha già postato una lunga serie di immagini mozzafiato in lingerie intima e in abbigliamenti succinti a titolo promozionale, vere e proprie opere d’arte che hanno fatto incetta di like e strage di cuori. Ma anche in altri contesti, il risultato non cambia affatto.

Federica Nargi regina delle nevi: giaccone color oro e un altro dettaglio impossibile da ignorare

Federica si è goduta alcuni giorni di vacanza e relax per il ponte dell’Immacolata a Cortina d’Ampezzo, insieme al suo Alessandro Matri. Sulle nevi, ha dato prova ancora una volta di tutto il suo fascino, a modo suo. “Per la serie: non mi piace essere notata“, la didascalia dei suoi scatti, esibendosi sulle piste con uno sgargiante giaccone color oro, che risaltava immediatamente.

La showgirl sottolinea simpaticamente il suo essere vanitosa, ben sapendo di avere gioco facile con i suoi fan che l’adorano. E che non possono ignorare altri dettagli, come i pantaloni termici aderenti ad evidenziare gambe da sogno. Anche in alta montagna, le temperature sono altissime quando c’è Federica in circolazione e l’ovazione del pubblico arriva puntuale e meritatissima.