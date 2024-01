“Difficile da superare”: Elisabetta Canalis racconta tutto, cosa si viene a sapere

Elisabetta Canalis si è aperta raccontando di un momento molto difficile della sua vita: ecco cosa ha confessato la conduttrice.

Elisabetta Canalis continua ad essere una delle donne del mondo dello spettacolo più amate dal pubblico: da più di vent’anni, l’ex-velina mora di Striscia la Notizia raccoglie l’affetto di milioni e milioni di fan, abbagliando tutti quanti con una bellezza e una sensualità oltre ogni limite.

Per salutare il 2023 ed accogliere il 2024 non sono mancati, sul suo profilo Instagram, post capaci di alzare notevolmente la temperatura del web: tra vestiti eleganti, intimo e non solo, foto dopo foto Eli si impone sempre come regina di sensualità dei social, raccogliendo tantissimi like e commenti.

C’è sempre però parecchia curiosità anche in merito alla sua vita privata, tanto che una sua rivelazione su un particolare momento della sua vita ha subito sorpreso tutti quanti: ecco di cosa si tratta, lo ha spiegato durante un’occasione speciale.

Elisabetta Canalis racconta il duro momento che ha dovuto superare: la sua rivelazione

Ospite qualche tempo fa al podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, Elisabetta Canalis ha avuto modo di parlare della sua gravidanza e della sua maternità, oltre che di sua figlia Skyler Eva, avuta dal suo ormai ex-marito Brian Perri. “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità” ha rivelato in merito alla dolce attesa, anche se ovviamente la cosa bella è sempre stato sapere che la bambina stava bene.

Inoltre, la Canalis ha anche ammesso di aver fatto fatica ad accettare il cambiamento del suo corpo, fisiologico, durante tutta la gravidanza e successivamente dopo il parto. “Con il cibo ho cercato di contenermi perché, diciamo la verità, chi lavora con il proprio corpo e la propria immagine ha un problema. Non ti vedi più, o meglio vedi il tuo corpo cambiare tanto“ ha rivelato al riguardo la conduttrice.

In questo senso, quindi, il momento della gravidanza è stato piuttosto complicato. “Secondo me è stata particolarmente dura proprio perché faccio questo lavoro, è stata difficile da superare, ma non impossibile” ha aggiunto a riguardo. A distanza di otto anni dalla nascita di sua figlia, in ogni caso, si può dire senza alcun dubbio che l’ex-velina sfoggi una forma fisica invidiabile: quando si mostra, fa invidia anche alle 20enni.