Desiderare di stare vicini più di ogni altra cosa: che cos’è l’infatuazione, spiegata dalla psicologia

Un interesse forte, una magnetica attrazione fisica che fa impazzire, pensieri fissi verso l’altro ecco di che cosa si tratta: è infatuazione

Capita nella vita di incontrare una persona che rapisce il proprio sguardo e magneticamente attrae, si tratta di infatuazione “senza sé e senza ma”.

Ovviamente, quando si è attratti per pochi minuti da un passante o conoscente ciò non costituisce infatuazione. Al contrario, se un pensiero fisso perdura nel tempo e addirittura non si riesce a scacciarlo, beh sarebbe proprio il caso di parlare di infatuazione.

Si tratterebbe di un sentimento legato principalmente al periodo dell’adolescenza, dove l’esplorazione fa sì si possano scoprire quelli che sono i “moventi” e le modalità dei sentimenti.

Non è detto, però, ci si infatui solo da ragazzi, una sensazione che può avvenire anche quando si è adulti.

L’infatuazione è un sentimento che spinge qualcuno a provare delle forti sensazioni verso un’altra persona, talmente forti da avere un pensiero fisso e continuo e un costante desiderio fisico.

Proprio l’attrazione muove questo sentimento, perciò si tratta di un vero e proprio modo di esplorare il mondo dei sentimenti e della sessualità in adolescenza. Ci si sente attratti, ma non se ne comprende il perché finché non si viene corrisposti e si ha la possibilità di vivere le prime sensazioni.

Quali sarebbero le differenze tra amore e infatuazione?

Ebbene, l’amore è proprio l’essere interconnessi con una persona che entra a far parte della propria vita sentimentale, sessuale, familiare e non solo. Un vero e proprio legame molto difficile da costruire e altrettanto da sciogliere.

L’infatuazione è un desiderio intenso che può concretizzarsi e svanire in poco tempo o scemare, se non si è corrisposti. Un sentimento mosso da un’iniziale euforia che può dissolversi. Infatti, potrebbe anche durare il tempo di una vacanza o di un erasmus all’estero.

Si tratta, quindi, di un meccanismo meno complesso rispetto all’innamoramento. Un’infatuazione può davvero avere una fine, se lo si vuole, senza troppe conseguenze. Basta avere una visione completa della situazione, della persona di cui ci si infatua e dei difetti che quest’ultima può avere, oltre ai soli pregi. Per far passare un’infatuazione non corrisposta può essere d’aiuto dedicarsi agli hobby che piacciono come sport, eccetera.

Parlare con qualcuno, esprimendo i propri sentimenti, infine può davvero aiutare a superare in maniera rapida e nel migliore dei modi una semplice, ma comunque di per sé complicata, infatuazione.