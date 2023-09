Come evitare le malattie cardiovascolari e l’infarto: le cose che bisogna assolutamente sapere

Infarto e ictus sono le manifestazioni più gravi delle malattie cardiovascolari. Gli esperti offrono consigli utili per ridurre i rischi.

A livello globale l’aumento delle malattie a carico del cuore e della circolazione preoccupano. Negli ultimi anni anche molti giovani sono stati vittime di infarti miocardici, e si è visto un aumento anche di colesterolo e ipertensione. Tutti fattori di alto rischio per la vita.

Senza dubbio la Ricerca sta effettuando scoperte rivoluzionarie in campo farmacologico, ma è opportuno anche e soprattutto curare la prevenzione. Solamente con una maggiore consapevolezza tutti possono auto proteggersi quanto più possibile.

Non dobbiamo però pensare solamente a eventi gravi e fatali come infarti e ictus; questi sono il risultato di una serie di danni che potremmo limare molto. C’è sempre tempo, dunque, per intervenire sui propri stili di vita e ridurre le possibilità di patologie gravi.

Malattie cardiovascolari, la prevenzione su 4 punti fondamentali può salvarti la vita

Le cause delle malattie a carico di cuore e circolazione sanguigna possono essere diverse, e ovviamente entrano in gioco fattori genetici e familiarità, su cui è complicato intervenire. Esiste però la prevenzione attiva, ovvero l’agire sui fattori scatenanti che esulano dalla genetica/predisposizione.

Il primo punto su cui ognuno può agire, con l’aiuto del proprio medico o meno a seconda della situazione, è l’alimentazione. Può sembrare difficile cambiare completamente il modo di mangiare ma in realtà è sufficiente eliminare dal menù i cibi industriali, e limitare il sale e gli zuccheri, che possiamo sostituirli con le spezie. È fondamentale però aggiungere frutta e verdura in gran quantità e varietà.

Insieme all’alimentazione dobbiamo agire anche sul movimento fisico. Anche in questo caso non è obbligatoriamente necessario andare in palestra; spesso è sufficiente cominciare con una passeggiata di mezz’ora al giorno. Quando poi l’organismo starà meglio potremo aumentare l’intensità degli esercizi, e la strada sarà ancora più in discesa.

Non dimentichiamoci che per rimanere in salute occorre pensare anche alla salute mentale. Lo stress fa alzare la pressione e abbassa le difese immunitarie. Possiamo gestire il nostro benessere psicofisico agendo su più fronti, come ad esempio imparare qualche tecnica yoga, oppure dedicandoci maggiormente alle nostre attività preferite.

Infine, è ovvio che dobbiamo eliminare quelle malsane abitudini che fanno male a tutto l’organismo e non solamente al cuore e alla circolazione. Chi fuma dovrebbe prendere seriamente in considerazione il fatto di smettere. Anche in questo caso ci si può rivolgere al medico curante poiché di metodi efficaci – e gratuiti – ne esistono davvero tanti.