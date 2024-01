Britney Spears, la cantante devastata dal pesantissimo dramma: “Sul pavimento del bagno aggrappata al wc”

Per anni è stata una delle popstar più famose al mondo. Ma ha avuto anche una vita di enorme sofferenza: il viaggio nel dramma di Britney Spears.

In un viaggio attraverso alti e bassi, Britney Spears ha catturato il cuore del pubblico con la sua straordinaria carriera musicale e la sua resilienza personale. Da icona pop degli anni ’90 a figura controversa nel mondo dell’intrattenimento, la sua storia è una di successo, lotta e ripresa. E pensavamo che potesse essere risalita dall’abisso in cui era finita. Invece, oggi, il dramma potrebbe diventare decisivo.

Appena 42enne, è nata il 2 dicembre del 1981 a McComb, nel Mississippi. Britney Spears è stata ed è una delle popstar più influenti della sua generazione. Nella sua carriera ha vinto un Grammy Award (2005), 12 Billboard Music Awards, 6 MTV Video Music Awards, 4 World Music Awards, un Premio Emmy e un American Music Award.

Con le vendite mondiali di 150 milioni di album (di cui 40 milioni solo negli Stati uniti) e più di 100 milioni di singoli (di cui 60 milioni solo negli Stati Uniti), è diventata una delle più importanti figure di riferimento per la musica pop.

È entrata nei Guinness dei Primati per 13 volte e le è stata dedicata una stella nella Hollywood Walk of Fame all’età di 21 anni. Questo perché la carriera di Britney ha avuto inizio negli anni ’90 quando, da adolescente, è salita alla ribalta con il singolo “…Baby One More Time”. Il brano è diventato un inno e l’ha portata ad affermarsi come una delle popstar più promettenti del decennio. Successi come “Oops!… I Did It Again” e “Toxic” l’hanno consacrata nel pantheon della musica pop, guadagnandole milioni di fan in tutto il mondo.

Il dramma di Britney Spears

Tuttavia, dietro il successo scintillante, si celava una lotta personale. Britney è stata soggetta ad un’intensa speculazione mediatica, con la sua vita privata spesso scrutata dai tabloid. Nel 2008, è finita al centro di una controversa tutela legale, alimentando la preoccupazione dei fan sulla sua libertà personale.

I dettagli emergono dalla sua autobiografia, che è per molti versi agghiacciante. Dipendenza, droga, violenze: una famiglia devastata e un padre alcolizzato. C’è tutto nella vita di Britney. “The woman in me” è il titolo del suo libro e racconta anche del suo aborto, dopo essere rimasta incinta del cantante Justin Timberlake. Siamo nei primi anni 2000. “Ore passate a urlare e singhiozzare sul pavimento del bagno aggrappata al wc” scrive.

Poi gli anni della custodia legale, quando il movimento #FreeBritney ha guadagnato slancio, attirando l’attenzione su presunte ingiustizie nella sua tutela legale. I fan hanno manifestato solidarietà, chiedendo la fine della tutela e una maggiore autonomia per la Spears. Il movimento ha contribuito a riportare in auge il dibatti sui diritti individuali nel mondo dello spettacolo. Nel 2021, Britney ha finalmente ottenuto una vittoria legale significativa, quando il tribunale ha deciso di porre fine alla sua tutela dopo anni di battaglie.

Questa svolta segna una nuova fase nella vita della popstar, che ha iniziato a poter godere di una maggiore autonomia e libertà decisionale. Così, credevamo tutti che si fosse lasciata il peggio alle spalle. Negli scorsi giorni, invece, l’annuncio dell’addio alle scene: “Non ci sarà nessun nuovo album. Ho chiuso con la musica“ ha scritto su Instagram, prima di sparire dai social. L’ennesima tappa di una vita tormentata.