Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, c’è qualcosa di più di un semplice riavvicinamento: ecco le prove

Due mesi fa Andrea Giambruno perdeva tutto: lavoro, casa, famiglia. A quanto pare però sta riuscendo a riavvicinarsi a Giorgia Meloni e ci sono le prove.

Era bastato un singolo messaggio di una delle donne più potenti del mondo a distruggere come un castello di carte tutta la vita personale e professionale di Andrea Giambruno. Dopo la pubblicazione dei fuori onda di Striscia La Notizia, infatti, Giorgia Meloni aveva preso la decisione (comprensibilissima) di scaricare il suo compagno in pubblico. Da lì a pochissimo sarebbe arrivato l’annuncio che il conduttore non sarebbe più comparso in video e sarebbe retrocesso ad autore, ruolo che in passato aveva sempre svolto con successo.

Il messaggio di Giorgia Meloni non lasciava alcuno spiraglio a un possibile riavvicinamento. Il Presidente del Consiglio aveva spiegato infatti che “le loro strade si erano separate da tempo“, lasciando intendere che i presupposti di un eventuale perdono non c’erano assolutamente.

Nonostante tutto, però, le voci sul fatto che la separazione così sbandierata non fosse né vera né definitiva, avevano cominciato a circolare subito. Per Fabrizio Corona, ad esempio, era molto sospetto il fatto che lui avesse trovato casa così vicino a casa di lei, e Il Foglio ha riportato che negli studi Mediaset sono in molti a essere convinti che tra i due la storia non sia del tutto chiusa.

Andrea Giambruno e il riavvicinamento a Giorgia Meloni

Quelle che sembravano semplici voci, però, alla fine sembra abbiano trovato una conferma concreta nel fatto che Andrea Giambruno si sia presentato ad Atreju, l’annuale festa della destra giovanile italiana a cui Giorgia Meloni è profondamente affezionata.

Se i rapporti tra i due fossero stati effettivamente tesi come dovrebbero essere sempre tra compagni che hanno appena visto finire la propria storia, di certo a Giambruno non sarebbe stato permesso di unirsi alla manifestazione. Al contrario, la sorella di Giorgia Meloni ha spiegato di essere felice che il giornalista abbia deciso di presenziare: “È il padre di mia nipote e veniva ad Atreju ogni anno”ha spiegato Arianna Meloni.

Se, quindi, Giorgia Meloni ha “riammesso” Giambruno alla sua corte, è chiaro che il riavvicinamento tra i due sia concreto e non si tratti di una semplice voce di corridoio. Forse il Presidente del Consiglio ha bisogno di saggiare la reazione dell’opinione pubblica in merito a un suo ritorno ufficiale con il giornalista e, per farlo, Atreju era un’occasione ideale.