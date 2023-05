Amici invidiosi? Ecco i segnali da non sottovalutare (e come correre ai ripari)

Amici invidiosi e come riconoscerli: i segnali da non sottovalutare per scovarli in un attimo (e per correre ai ripari)

L’invidia è quell’emozione secondaria che prova chi pensa di non avere qualcosa che invece noi abbiamo. Nella persona invidiosa subentrano emozioni come rabbia, gelosia, astio, dispiacere per sé stesso perché non riesce ad avere le stesse cose che ha l’altro.

Ahimè, sebbene così non dovrebbe essere sono molti invece i rapporti d’amicizia nei quali l’invidia finisce per subentrare. Talvolta, in maniera meschina questa viene mascherata perché si tende a fare buon viso a cattivo gioco, e in particolare per chi sfrutta un’amicizia per il proprio tornaconto. Eppure, l’amicizia dovrebbe essere tutt’altra cosa. Scovare però quell’amica invidiosa potrebbe essere più semplice di quanto pensi, se solo presterai attenzione a questi segnali che fugheranno ogni dubbio: ecco a cosa devi fare attenzione!

I segnali che ti rivelano se hai amici invidiosi: tieni gli occhi bene aperti, non sono tutti come pensi!

Come riconoscere un amico invidioso? Forse fino ad ora non ci abbiamo fatto caso ma ci sono una serie di segnali pronti a rivelarci che le persone che ci stanno intorno, che appartengono alla nostra cerchia stretta, possono talvolta essere gelosi di noi per qualche motivo. Come capirlo? Ecco a cosa devi prestare attenzione:

Competizione : l’amica in questione sembra sempre essere in gara con noi, come se alla fine del percorso ci fosse qualcosa da vincere. Beh siamo di sicuro di fronte a una persona che per qualche motivo nutre invidia nei nostri confronti.

: l’amica in questione sembra sempre essere in gara con noi, come se alla fine del percorso ci fosse qualcosa da vincere. Beh siamo di sicuro di fronte a una persona che per qualche motivo nutre invidia nei nostri confronti. Ipercriticismo : si è vero, un vero amico rivela sempre ciò che pensa di noi. Ma attenzione perché c’è differenza fra il dirci cosa e come potremmo fare meglio qualcosa e il fare una critica fine a sé stessa solamente per ferirci dentro.

: si è vero, un vero amico rivela sempre ciò che pensa di noi. Ma attenzione perché c’è differenza fra il dirci cosa e come potremmo fare meglio qualcosa e il fare una critica fine a sé stessa solamente per ferirci dentro. Impallidisce di fronte ai nostri successi : un vero amico è chi ti sostiene nei momenti felici. Ma al contrario, di fronte ad un nostro successo l’altra persona finisce con l’assumere un atteggiamento apatico e distaccato nei nostri confronti

: un vero amico è chi ti sostiene nei momenti felici. Ma al contrario, di fronte ad un nostro successo l’altra persona finisce con l’assumere un atteggiamento apatico e distaccato nei nostri confronti Si nutre dei nostri insuccessi: un amico che non gioisce dei nostri successi è colui che invece nei nostri momenti di sconforto non vede l’ora di metterci in ridicolo con frasi poco carine e atteggiamento di superiorità

Beh, se ci è capitato o se tutt’ora siamo di fronte a persone simili vogliamo dirvi che no, non si tratta di certo di un’amicizia sana, vera e soprattutto genuina. A quel punto, nel momento in cui avviene la presa di coscienza, è bene prendere le distanze da chi non ha fatto altro che instaurare con noi un’amicizia tossica.