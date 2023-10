Piccola ma già bellissima: la riconoscete? È tra le Miss Italia più amate da tutti

Riconoscete la bimba in foto? É sbocciata sul palco di Miss Italia fino a giungere a un grande successo televisivo. Scopriamo di chi si tratta e che fine ha fatto adesso.

Osservate bene la fotografia della dolce bambina qui in basso. Lo sguardo verso il basso, le guance rosate, vestita di tutto punto. É davvero molto tenera. Cosa direste se vi dicessimo che è una showgirl molto conosciuta e nota del nostro Paese?

Crescendo è diventata una ragazza stupenda al punto da conquistare il titolo di Miss Italia, il rinomato concorso di bellezza che è stato il trampolino di lancio per molte primedonne dello spettacolo nostrano, lei compresa. Vi diamo qualche indizio per scoprire di chi si tratta.

Ha ottenuto coroncina e fascia di Miss Italia a soli 18 anni a Salsomaggiore Terme nel 2004, edizione presentata da Carlo Conti. A incoronarla è stato l’attore e presentatore tv Giorgio Panariello. É nata il 15 settembre 1986 a Moncalieri (Torino). Dopo la sua vittoria ha ricoperto i panni della dolce fatina dello show per bambini lo “Zecchino d’Oro”. É molto conosciuta per aver preso parte a uno spot molto famoso accanto all’ex capitano della Juventus, Alessandro Del Piero, per una rinomata marca d’acqua. Capito di chi stiamo parlando?

Chi è la bambina in foto? Si tratta di Miss Italia 2004, la splendida Cristina Chiabotto

Se avete pensato a Cristina Chiabotto, complimenti! La bambina dolce nella foto in alto è proprio lei. Si è distinta non solo per l’indubbio fascino ma anche per la simpatia, il talento e la sua determinazione. Miss Italia è stato solo l’inizio di una carriera luminosa e ricca di successi.

Tra le partecipazioni televisive più importanti ricordiamo la sua presenza a “Ballando con le stelle”, la popolare gara tra vip dedicata alla danza. In quell’occasione ha raggiunto il gradino più alto del podio, sgominando la concorrenza, affiancata dal coach Raimondo Todaro. Ha dimostrato, dunque, anche una straordinaria abilità nel mondo del ballo.

Ha condotto, inoltre, programmi di prestigio come “Scherzi a parte”, “Le Iene”, “Festivalbar”, “Festival internazionale del Circo di Monte Carlo”, “Wind Music Awards” e “The Look of the Year”.

Molto nota è stata la relazione amorosa che ha intrattenuto insieme all’attore Fabio Fulco. Tuttavia, l’amore della sua vita è l’imprenditore Marco Roscio, diventato suo marito nel settembre del 2019. La coppia ha avuto due figlie: la piccola Luce Maria, nata nel 2021, e Sofia, nata nel giugno del 2022.