È una ex velina, il suo fisico migliora ogni anno | Il VIDEO che fa perdere il fiato: sapete di chi si tratta?

L’ex-velina di Striscia la Notizia incanta con un corpo marmoreo da perdere il fiato; più bella ogni giorno che passa, la riconoscete?

Nel corso di decenni di trasmissione Striscia la Notizia ha lanciato innumerevoli showgirl e conduttrici nel mondo dello spettacolo; in tante hanno ballato al tg satirico ideato da Antonio Ricci e, raggiunta la popolarità, hanno poi continuato a mostrare il loro talento in televisione.

Fare nomi sarebbe davvero riduttivo, considerata la grande tradizione del programma di Canale 5; al momento, a ballare sul bancone di Striscia troviamo Cosmery Fasanelli e Anastasia Ronca, lanciate più che mai. Oltre al talento, tutte le veline si sono sempre imposte per un’incredibile bellezza e sensualità; tra queste, c’è sicuramente lei.

La riconoscete? Con la sua bravura, il suo fascino mediterraneo e un corpo marmoreo continua ad incantare ancora tutti quanti; eccola così su Instagram, è più in forma che mai e i fan sono tutti pazzi di lei.

L’ex-velina più in forma che mail: il corpo scolpito lascia senza parole

Già dalla prima foto, in tanti avranno subito riconosciuto la bellezza di Shaila Gatta, velina mora che ha lasciato il posto a Striscia la Notizia proprio a Cosmery Fasanelli, un’altra ex-allieva di Amici. La Gatta è infatti una ballerina e si è messa in mostra proprio al talent show di Maria De Filippi; più amata che mai, è seguitissima sui social e non manca di sfoggiare una bellezza da urlo.

Tramite un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, la ballerina si è mostrata con un bikini turchese griffato Marseglia Bijoux, direttamente dalla sua vacanza in Sardegna, in Costa Smeralda. Mentre si riprende davanti allo specchio la Gatta è una bomba di sensualità, con un corpo forgiato dall’allenamento che sembra davvero scolpito nel marmo.

A migliaia i like arrivati al post della velina, così come i complimenti nello spazio dedicato ai commenti; davanti ad una visione del genere in molti sono rimasti senza fiato. “Il mio colore preferito indossato da una deaa @shaylinka” scrive un fan senza mezzi termini, mentre un altro sulla stessa linea di pensiero aggiunge: “Allora esistono le divinità“. Tra gli altri commenti, c’è chi la appella come “statuaria”, “una pietra” e “favolosa”; con un fisico da sogno e sensualità da vendere, Shaila ha mandato in tilt il web.