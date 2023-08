“Bellissima anche triste, ma…”: l’espressione di Belen Rodriguez scatena il putiferio

Belen Rodriguez mostra un’espressione chiaramente triste sui social che non sfugge ai suoi tantissimi fan, tantissimi i commenti.

Da anni Belen Rodriguez ipnotizza tutti con la sua disarmante bellezza, tutte le volte che si mostra infatti riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei suoi affezionati e tantissimi follower. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia meravigliosa e super sensuale.

Con il suo incredibile talento e il suo modo di fare è riuscita a farsi sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione. Oltre a essere una showgirl, modella e imprenditrice infatti da anni è anche una conduttrice amatissima. Nelle scorse settimane è stato confermato il suo addio da Mediaset, non ci sarà più lei al timone de Le Iene e Tu Si Que Vales, sui social ci ha tenuto a ringraziare l’azienda augurandosi che questo sia solo un arrivederci.

Al momento non è noto quali siano i suoi progetti futuri e se tornerà presto sul piccolo schermo, intanto si dedica ai suoi brand ed è sempre molto attiva sui social. I suoi post fanno sempre il boom di apprezzamenti e like, Belen Rodriguez è bella da svenire ed è per questo che infiamma il web tutte le volte che si mostra. Ammirandola in tutto il suo splendore i suoi tantissimi fan vanno sempre fuori di testa, questi la venerano.

L’espressione di Belen Rodriguez sui social è triste, tra i commenti scoppia il caos

L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram ha catturato non poco l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. In uno degli scatti infatti la sua espressione non è certo passata inosservata.

Belen Rodriguez si scatta un selfie e come sempre è bella da togliere il fiato, ma è impossibile non notare la sua espressione. Questa infatti sembra essere piuttosto triste e i fan l’hanno subito notato. In moltissimi attribuiscono la sua tristezza all’ennesima rottura con Stefano De Martino. La loro storia d’amore è infatti giunta di nuovo al capolinea, il motivo non è noto ma tra le varie ipotesi si è parlato anche di un presunto tradimento del conduttore ai danni della splendida showgirl argentina.

Tra i tantissimi commenti che si leggono sotto il post un utente le ha scritto che è bellissima anche triste, ma quando è felice brilla e le augura di brillare presto. C’è chi pensa dovrebbe rifarsi una vita, lontana da Stefano e chi crede che sia inutile schierarsi da una parte o dall’altra.