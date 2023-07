Titanic, non è affondato come pensi tu: la verità è molto diversa da quella raccontata da Cameron

Tutti hanno in mente le tragiche scene dell’affondamento del Titanic, mostrate dal film del 1997, ma in realtà non è andata proprio così.

Il grandissimo film Titanic di James Cameron ha sicuramente contribuito a far riemergere una delle storie più tragiche del ‘900, e a farla conoscere alla maggior parte degli abitanti della Terra. Tuttavia, sembra che alcune scene mostrate nel film non siano del tutto veritiere. Ma come è nata la nave Titanic? In realtà, pochi sanno che la gigantesca nave RMS Titanic aveva altri due gemelli: la RMS Olympic e la HMHS Britannic.

L’obiettivo principale di queste tre navi gemelle era collegare il Regno Unito con l’America, e dare il dominio delle rotte oceaniche alla compagnia navale White Star Line, proprietaria delle tre navi.

La vera storia del Titanic

La gigantesca nave Titanic salpò da Southampton nel Regno Unito l’11 aprile 1912 per il suo primo viaggio inaugurale, con l’obiettivo di arrivare a New York il 17 aprile. Purtroppo, la domenica del 14 aprile 1912 si schiantò contro un iceberg. Per la precisione lo schianto avvenne alle ore 23:40 (ora della nave), e in soli 2 ore e 40 minuti la nave più grande e tecnologica di quell’epoca affondò, dopo essersi letteralmente spezzata in due parti.

Chiaramente, un episodio del genere ha fatto immediatamente il giro del mondo, e in molti hanno incominciato a scrivere e a divulgare l’accaduto anche alle nuove generazioni. Ci furono addirittura delle persone che avevano prenotato il viaggio sul Titanic, ma alcuni giorni prima decisero di rinunciare, poiché secondo loro ci furono degli episodi che lasciavano presagire una possibile tragedia. Infatti, riavvolgendo il nastro della storia e ritornando al 1907, quando la progettazione della nave cominciò, ci si accorge subito della grandezza del progetto e del numero degli operai che sarebbero serviti per costruirla.

I lavori cominciarono nel 1908 presso il cantiere navale di Belfast, nell’Irlanda del Nord, e terminarono in soli due anni. Dopodiché, nel 1911 fu varata e nel 1912 compì il suo primo viaggio inaugurale. Tuttavia, in pochi si accorsero che il Titanic non completò tutti i vari passaggi, che in quell’epoca erano previsti prima di avventurarsi in un viaggio così lungo.

Infatti, la nave non completò la “prova in mare”, perché c’era la fretta di battere ogni record di grandezza: la compagnia navale voleva il transatlantico più grande del mondo, costruito nel tempo più breve possibile, messo in acqua e pronto per il viaggio in poco tempo e, soprattutto, voleva raggiungere New York prima di qualsiasi altra nave delle concorrenza.

Quando il Titanic partì tutto sembrava procedere secondo i piani fino al 14 aprile 1912, quando ci fu lo schianto con l’iceberg. Tuttavia, persino lo schianto poteva essere evitato, poiché il comandante ricevette una serie di segnalazioni da altre navi, che consigliavano di rallentare e di essere prudenti, a causa dei numerosi iceberg presenti sull’oceano.

Ma il comandante decise di non seguire i consigli, e così procedette a tutta velocità per poter arrivare prima a New York. Inoltre, coloro che avevano il compito di avvistare gli eventuali iceberg non possedevano i cannocchiali, quindi non potevano vedere in lontananza e, di conseguenza, non erano in grado di avvisare in tempo il comandante.

Perciò, quando avvistarono il famoso iceberg ad occhio nudo era già troppo tardi per compiere una manovra e aggirarlo. Pertanto, il Titanic gli strisciò contro squarciando il fianco della nave. Successivamente, fu lanciato il segnale SOS ma la nave più vicina si trovava a circa 4 ore di navigazione. Il Titanic, invece, affondò in circa 2 ore, dopo aver imbarcato acqua, sollevatosi verso l’alto e spezzatosi in due parti. In questo terribile naufragio persero la vita 1.518 persone su 2.223 che si trovavano a bordo.