L’orrore non si ferma e le bombe continuano ad esplodere: ora Hamas piange i civili morti a Gaza

Ad ormai una settimana dai combattimenti tra Israele e le forze terroristiche di Hamas, non si placano le violenze e le storie di civili uccisi sotto i colpi d’arma da fuoco.

L’invasione totale promessa dal governo di Netanyahu sembra essere ormai imminente e a testimoniarlo sono le continue esplosioni sulla Striscia di Gaza. Giorno dopo giorno, infatti, il bollettino dei morti si aggrava sempre di più e ora Hamas piange i civili morti a Gaza dopo gli attacchi israeliani.

Dopo l’assalto in Israele

C’è una via di fuga per i cittadini stranieri presenti a Gaza. Si tratta del valico di Rafah aperto nel pomeriggio di sabato grazie all’intermediazione tra Egitto e Stati Uniti. Chi potrà avere il lasciapassare riuscirà ad entrare in Egitto a breve, mentre i cittadini palestinesi devono fare i conti con una scelta di vita o di morte: restare o cercare di scappare? Due opzioni che non mettono al sicuro dalla bombe lanciate dall’artiglieria israeliana. I morti tra i civili sono sempre di più e ora Hamas accusa Israele di puntare ai cittadini che cercano di scappare.

Forse una strategia, o un tentativo di apparire come coloro che stano governando la situazione su cui è necessario riporre fiducia. Fatto sta che i portavoce di Hamas hanno invitato la popolazione di Gaza e Gaza City a non lasciare le proprie case e restare in città. Non si sa se sia il tentativo dei terroristi di creare dei veri e propri scudi umani, ma la realtà è che i civili nella Striscia di Gaza stanno morendo a centinaia ogni giorno. Il Ministero della Salute locale ha infatti parlato di migliaia di vittime dall’inizio del confitto.

Un rimbalzo di accuse che vede lo scontro tra le due forze in campo. Da un lato Hamas accusa Israele di puntare e bombardare appositamente i civili in fuga, dall’altro l’esercito israeliano puntare il dito contro i terroristi palestinesi, i quali starebbero bloccando i civili a Gaza. Intanto, il colonnello israeliano Pete Lerner ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkyNews parlando delle accuse rivolte alle forze armate di Tel Aviv. Secondo il Colonnello non ci sono stati attacchi da parte dell’esercito israeliano sugli itinerari di fuga dei civili palestinesi. Tuttavia, aggiunge il colonnello, nelle prossime ore saranno esaminate “tutte le circostanze”.