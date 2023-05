Napoli Campione d’Italia dopo 33 anni: è il terzo Scudetto azzurro

Dopo 33 anni dall’ultima volta, il Napoli torna Campione d’Italia. Agli azzurri di Luciano Spalletti serviva un punto per concludere aritmeticamente il campionato di Serie A 2022/2023 al primo posto e l’ultimo passo è stato compiuto nella notte di ieri, dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese. Il pubblico partenopeo – quello presente a Udine ma anche al Maradona, strapieno e con maxischermi per l’occasione – si era spaventato dopo il gol nel primo tempo di Lovric. Nella seconda frazione, però, il bomber Osimhen ha rimesso le cose a posto e ha regalato al Napoli il terzo Scudetto della sua lunga storia.

Una notte di festeggiamenti

In tutta la città ci sono stati festeggiamenti costanti, tra cori, fuochi d’artificio e tanta musica. Napoli aspettava da anni un giorno come questo, la scaramanzia aveva ormai lasciato spazio all’euforia. La città si è data alla gioia in molte delle zone nevralgiche, tra cui l’esterno dello stadio a Fuorigrotta e Piazza del Plebiscito, così come i Quartieri Spagnoli. Testimonianze di giubilo sono arrivate da ogni parte della città ma anche da altre zone d’Italia. A Milano, per esempio, tantissimi tifosi del Napoli si sono ritrovati in piazza Duomo per festeggiare lo Scudetto appena vinto.

Giallo sui feriti

Purtroppo, insieme ai festeggiamenti, anche qualche brutta notizia. Per l’ASL sono almeno 200 i feriti a causa dei festeggiamenti di ieri, anche se la Prefettura valuta la situazione con numeri molto minori. Inoltre nel contesto della festa Scudetto c’è stato anche un morto, che però sembrerebbe avulso proprio dai festeggiamenti. Si tratterebbe infatti di un pregiudicato vittima di un agguato proprio durante le varie iniziative volte a festeggiare lo Scudetto del Napoli e quindi non direttamente legato ai festeggiamenti in sé.

Le prossime tappe

Domenica pomeriggio il Napoli affronterà la Fiorentina allo stadio Maradona. Proprio in quell’occasione ci sarà una prima “bozza” di festa all’interno dell’impianto, con l’omaggio ai calciatori che hanno fatto l’impresa. La festa Scudetto ufficiale invece andrà in scena il 4 giugno e si estenderà in vari poli della città, con un palco principale a Piazza del Plebiscito e tantissime iniziative parallele nei quartieri di Napoli.