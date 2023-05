Milan, addio dopo un solo anno: può finire in Premier League

Al termine della stagione partirà una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Un giocatore dirà addio dopo un anno: di chi si tratta.

Il Milan è la grande delusa di questa stagione di Serie A. I rossoneri non sono riusciti a difendere il titolo di campioni d’Italia anche a causa di una campagna acquisti scellerata che ha portato a Milano giocatori che non hanno reso quanto sperato. Uno di questi potrebbe essere ceduto dopo appena un anno: scopriamo di chi si tratta e la possibile destinazione.

L’annata 2022/2023 per il Milan e per i suoi tifosi non è stata di certo esaltante. Dopo il grandissimo scudetto conquistato la scorsa stagione, i rossoneri non sono riusciti a ripetere quell’annata magica, a causa anche di una squadra che non si è mantenuta ai livelli eccezionali dello scudetto. Certo, un grande ruolo nel cammino altalenante dei rossoneri lo hanno avuto anche gli infortuni, ma la colpa va anche alla dirigenza che non ha saputo condurre una campagna di rafforzamento durante la sessione estiva di calciomercato.

Sono diverse le scelte sbagliate fatte dal Milan nel corso della costruzione della squadra. Per molti bastavano pochi acquisti mirati per rafforzare la rosa. Effettivamente durante la finestra estiva gli acquisti sono stati pochi, ma non hanno ripagato la dirigenza. L’unico che si è mostrato una risorsa per mister Stefano Pioli è stato il roccioso difensore Malick Thiaw che è riuscito a diventare una valida alternativa a Tomori. Adesso uno degli acquisti potrebbe dire addio dopo appena un anno, andiamo a vedere di chi si tratta.

Milan, dirà addio dopo appena un anno: sirene dalla Premier

Sono diversi i calciatori che hanno deluso i tifosi del Milan nel corso di questa stagione. Uno su tutti, ovviamente, è Charles De Ketelaere. Il talentuoso attaccante belga a due partite dal termine ancora deve trovare la via del goal. De Ketelaere non è mai riuscito a ripagare la fiducia di Stefano Pioli, che adesso potrebbe pensare alla cessione. Chi sembra sicuro di partire però è Divock Origi, che potrebbe subito tornare in Premier League.

Arrivato a parametro zero dal Liverpool, l’altro belga dei rossoneri non è riuscito a essere una valida alternativa a Olivier Giroud in attacco. In campionato Origi è riuscito a totalizzare 26 presenze, la gran parte da subentrato, e sono più le volte che non ha brillato che quelle in cui è riuscito a essere incisivo. Divock Origi in rossonero, a due partite dalla fine della stagione, è riuscito a totalizzare solamente 2 goal ed un assist.

Nonostante questo l’attaccante belga continua ad avere diversi estimatori in Premier League e proprio per questo al termine della stagione potrebbe tornare in terra inglese. Su di lui ci sarebbero due squadre in particolare, West Ham e Aston Villa. Inoltre per lui ci sarebbe anche la pista turca per rilanciarsi, con il Fenerbahce che potrebbe presentare un’offerta. Il valore del suo cartellino è di 8 milioni e una delle tre squadre citate potrebbe accontentare le richieste del Milan.