Stefano De Martino, dubbi sul suo talento: la risposta è da applausi

Si è parlato troppo della sua love story con Belen e poco del suo successo in tv. Ancora dubbi su Stefano De Martino: che risposta da urlo

La sua vita sentimentale è stata molto caotica. Il lungo tira e molla con la showgirl e modella argentina, Belen Rodriguez, ha ricoperto numerose pagine delle riviste di gossip. Da anni, però, si è messo in luce con un ruolo del tutto nuovo: Stefano De Martino è diventato un autorevole conduttore televisivo riscuotendo tanto successo sui canali Rai.

L’ex ballerino di Amici ha spesso fatto parlare di sé per la sua storia d’amore con Belen: dalla loro relazione è nato anche il piccolo Santiago, che continua a crescere a vista d’occhio. Negli ultimi giorni ha trascorso anche giorni speciali in sua compagnia dopo l’ennesima separazione dalla showgirl argentina. Un tira e molla infinito per la coppia che sembra essere tornata già ex.

Stefano De Martino, botta e risposta: la verità sul suo talento

Una voglia incredibile di tornare in tv con una nuova programmazione da urlo per i canali Rai. Ci sarà ancora una volta il conduttore originario di Torre Annunziata, che ha compiuto passi da gigante mettendosi alla prova con un nuovo ruolo.

Stefano De Martino è diventato un punto di riferimento totale sul piccolo schermo. Da ballerino professionista, dopo esser uscito dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, a conduttore televisivo mettendosi alla prova con un nuovo ruolo. E l’esperimento è perfettamente riuscito. Nella prossima stagione sarà la voce de Il collegio per poi essere confermato alla conduzione del format Bar Stella.

Ma non è finita qui: condurrà un altro show tutto suo e sarà anche ospite di Belve. Così una fan accanita ha voluto mettere in evidenza la strategia Rai di puntare tutto su di lui: “Non vi sembra che stia esagerando?” mettendo in dubbio tutto il suo talento.

La risposta del settimanale Nuovo è stata da applausi: “Ha talento, si muove sul palco con disinvoltura. Sa cantare, suonare e ballare: è brillante. La sua grande forza è quella di avere disciplina”. Successivamente è stato messo in luce il suo studio: “Non improvvisa”. Ha voluto così avvicinarsi ad un mondo del tutto nuovo avendo la meglio: ha riscosso tanto successo anche per il suo lavoro. Non solo un ballerino (forse non gli bastava più), ma ha conquistato tutti per la sua simpatia e schiettezza in tv.