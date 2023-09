“La prima, la più importante…”: Manuela Arcuri e la verità sulle storie d’amore passate

Manuela Arcuri si racconta a cuore aperto e svela qualche dettaglio della sua vita privata e delle storie d’amore passate: è la più importante.

Manuela Arcuri si confessa con una lunga intervista al Corriere della Sera e parla dei suoi amori passati svelando anche la sua storia più importante: ecco cosa ha dichiarato e di chi si tratta.

Manuela Arcuri si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, svelando i suoi amori passati. Ha percorso le tappe più importanti della sua carriera, ma ha parlato anche dei suoi amori passati ricordando i nomi più noti. Tra i suoi flirt ci sono infatti Francesco Coco, Aldo Montano e l’indimenticabile storia con Gabriel Garko. Insomma ha voluto svelare proprio tutto!

Manuela Arcuri ricorda gli amori del passato e svela quale è stato il più importante

Gli amori del passato di Manuela Arcuri hanno riempito pagine di rotocalchi e giornali per anni. L’attrice però ha svelato qualcosa che non si era ancora sentito. Sicuramente per anni si è parlato della storia tormentata con Francesco Coco, l’allora calciatore all’apice del successo. Poi la volta del flirt con il collega delle serie tv: Gabriel Garko, che ha poi rivelato di essere omosessuale. Infine l’attenzione per la relazione con Aldo Montano. Ma sui tre uomini famosi l’attrice ha voluto dire la sua svelando chi dei tre è stato il suo amore più grande e passionale.

Ad oggi non lo sente e non lo vede più, ma il suo amore più importante e passionale è stato proprio Francesco Coco. “Fu una storia d’amore, la prima, la più importante. Una grande passione. Di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani perché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. È finita per forza di cose”, ha dichiarato l’attrice al quotidiano di via Solferino. Di Aldo Montano ha detto che è stata una storia dolce e ne conserva un bel ricordo mentre con Gabriel Garko è stato solo un flirt, nulla di importante.

Relazioni tormentate che oggi sono solo un ricordo per la Arcuri. Nel suo cuore oggi infatti c’è solo Gianfrancesco, il marito. I due avevano avuto una storia, poi conclusa, ma dopo tre anni si sono ritrovati per non lasciarsi più. Un’esperienza che le ha riempito la vita e che ha messo finalmente in pace il suo cuore.