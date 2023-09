Smetti di fumare subito con i metodi che funzionano sempre garantiti dalla scienza

Da tempo stai provando a smettere di fumare ma ti sembra di non avere mai successo? Prova con questi metodi infallibili per la scienza

Iniziato quasi per gioco da tantissimi ragazzini spesso inconsapevoli e che non vogliono fare altro che seguire la moda, quello di fumare si trasforma ben presto in un vizio di cui difficilmente si riesce a fare a meno.

Sono tantissimi, infatti, gli adulti consapevoli e ormai resi quasi schiavi da questo vizio che non vorrebbero poter fare altro che tornare indietro e impedirsi di fumare quella prima sigaretta.

Nonostante non sia possibile davvero usufruire di una macchina del tempo, quello che possiamo fare è però consigliarvi alcuni trucchetti che secondo la scienza sono infallibili per riuscire a smettere di fumare. Ecco di cosa si tratta.

Fumare, come smettere con questi metodi

Il primo metodo che secondo la scienza potrebbe fare la differenza in questa lotta, e dunque aiutare tantissimi fumatori a smettere di fumare, potrebbe essere il passaggio alle cosiddette sigarette elettroniche. Sempre più diffuse, infatti, queste potrebbero persino rappresentare un aiuto per tantissimi di coloro che non riescono a rinunciare a questo vizio.

Attenzione però, perché in questo caso la linea tra il vizio e la sua perdita è molto sottile, e la sigaretta elettronica potrebbe rivelarsi tanto valida quanto nociva. In questo caso, dunque, è essenziale affidarsi al supporto e all’aiuto di un consulente esperto che possa seguirci nel nostro processo.

Un altro metodo molto gettonato e consigliato che potrebbe aiutare a smettere di fumare potrebbe essere quello di rivolgersi ai cosiddetti Centri Antifumo. Si tratta di counseling individuali o, ancora, di gruppo che si basano proprio sull’obiettivo di farci seguire un percorso di terapia. In questi casi, però, il vero segreto del successo, oltre alla costanza, è soprattutto la forza di volontà. Se non ci crediamo noi per primi, infatti, non riusciremo mai davvero a ottenere dei risultati.

Proprio per questo motivo, c’è anche un terzo metodo che potrebbe fare al caso vostro per riuscire a smettere di fumare. Stiamo parlando dei cosiddetti metodi sostitutivi, che cercano di spostare la nostra dipendenza psicologica dalle sigarette a un altro oggetto. Proprio per questo motivo, è molto consigliato l’acquisto di cerotti alla nicotina, che possano aiutarci a ridurre gradualmente il quantitativo di sostanza che il nostro corpo riceve. Questi sono facilmente trovabili in farmacia e potrebbero aiutarci a colmare anche il disagio fisico provato da una brusca interruzione dalla nicotina.