Perché così tanti adolescenti vogliono togliersi la vita: i segnali da tenere sotto controllo

Cresce il numero di adolescenti che tentano di togliersi la vita. Gli esperti ci spiegano quali segnali di allarme non sottovalutare.

C’è un numero che in Italia continua a crescere ed è quello dei tentati suicidi tra gli adolescenti. In questo articolo vi spieghiamo cosa dicono gli esperti di psicologia a riguardo.

Il Pronto soccorso del Bambino Gesù di Roma, da inizio anno, ha registrato ben 387 ricoveri per tentato suicidio. Il 90% sono ragazze con un età media di 15 anni. Perché un’adolescente sana e con tutta la vita davanti dovrebbe volersi togliere la vita? Purtroppo intorno ai suicidi e ai tentati suicidi vige ancora tanta ignoranza: se ne parla poco perché si ha vergogna a parlarne. Le famiglie, i genitori, spesso, tendono a minimizzare, a declassare tutto come capricci di un’età complicata. Ma bisogna agire in fretta prima che la disgrazia accada. Ed è fondamentale fare attenzione ai campanelli di allarme.

Tentati suicidi in aumento: ecco i campanelli d’allarme

Dietro ogni ragazzo o ragazza che si toglie la vita o tenta di farlo, c’è una persona che sta male, che vive un disagio insopportabile. Ci sono dei chiari segnali a cui fare attenzione.

Secondo le stime il 10% di tutti i tentati suicidi in Italia riguarda ragazzi con meno di 15 anni e ben il 25% giovani con meno di 24 anni. Non tutti coloro che tentano di togliersi la vita hanno la depressione o disturbi mentali ma sicuramente tutti vivono un disagio molto forte. Una delle principali cause che oggi può spingere un adolescente a tentare il suicidio è il bullismo o il cyberbullismo. Prestiamo la massima attenzione se i nostri figli non vogliono più uscire di casa e tendono a isolarsi dai compagni di classe. Se è il caso parliamone anche con i professori.

Un’altra ragione che può spingere i più giovani a tentare di togliersi la vita è il cattivo rapporto con il proprio corpo che cambia. Durante l’adolescenza il corpo si sviluppa e subisce importanti trasformazioni. Per un ragazzino o una ragazzina non è facile da capire e accettare. Molte adolescenti smettono di mangiare o mangiano e poi vomitano. Altri si producono delle ferite per mortificare il corpo.

Altri motivi che possono spingere gli adolescenti a tentare di togliersi la vita possono essere legati alla scuola, ai brutti voti, al tentativo di essere perfetti sempre e comunque e alla sensazione di non sentirsi mai abbastanza, mai all’altezza delle aspettative. Infine è fondamentale fare attenzione agli sbalzi improvvisi di umore, a gesti troppo impulsivi e ad una certa rabbia: potrebbero essere i segnali che un ragazzo ha iniziato a fare uso di alcool o di sostanze stupefacenti. In tutti questi casi non c’è tempo da perdere ma bisogna subito rivolgersi ad un professionista, ad un bravo psicologo.