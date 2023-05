Sedurre chiunque è facilissimo con questi trucchi della psicologa | Funzionano sempre

La seduzione è un’arte ed è fatta di piccoli gesti e non detti, che è importante saper interpretare. Ecco in che modo.

Uno sguardo, una parola, un profumo. Saper padroneggiare il sottile gioco della seduzione è un’arte che ha un suo linguaggio e che non si limita alla sfera intima.



Sedurre, infatti, è molto di più, è un qualcosa che va oltre, è un mix di gesti, comportamenti, parole con cui si crea un’atmosfera speciale, qualcosa che coinvolge i sensi e affascina l’altra persona.

Basta un errore, come un commento fuori luogo, a far crollare ogni cosa. Per imparare a sedurre bisogna tener conto di tutta una serie di fattori, ovvero il saper osservare, il saper andare oltre e capire se può esserci chimica, altrimenti si finirà per rimanere incastrati in corteggiamenti fastidiosi e forzosi, che non portano a nulla e che provocano solo frustrazione.

Un buon seduttore deve imparare a leggere i segnali, i gesti e anche il cosiddetto “non detto”. In fondo, ci sono sguardi, gesti e parole non dette dietro cui si nasconde un mondo denso di significati.

Tecniche di seduzione: come conquistare il cuore di qualcuno

Sedurre è uguale: essere sicuro/a di te. È importante che tu creda in te stesso/a e nelle tue capacità, perché credendo in te, potrai attrarre più facilmente chi ti interessa.

È molto importante che tu abbia cura della tua postura, del linguaggio del corpo e del contatto visivo. Rilassati, mantiene una mente aperta, e interessati alla persona con cui stai interagendo.

Una ricerca portata avanti dal Dr. Howard S Friedman, California University, ha fatto emergere alcuni elementi essenziali dell’arte della seduzione. Tra questi, il contatto visivo, ovvero guardare e poi distogliere lo sguardo, che risulta essere molto attraente.

È questa l’arma numero uno nel gioco della seduzione. Altra arma, è un sorriso smagliante, autentico, in grado di creare una connessione e infondere sicurezza. Fare un bel sorriso ha il suo fascino.

E ancora, la postura, che deve essere fatta in modo da non invadere lo spazio dell’altro. Per far questo, basta inclinarsi leggermente verso l’altra persona, e non stare né braccia conserte, né con le gambe accavallate.

Un buon profumo è un’arma potente di seduzione, perché gli odori hanno potere eccitante. E ancora, ascoltare in modo attivo l’altro, cercando di empatizzare è un qualcosa di seducente, così come l’umorismo. Essere divertenti, scherzosi, senza sconfinare nell’offendere gli altri, è un ottimo modo per sedurre.

Infine, un tocco fugace sulla mano, una carezza, un gesto carino, sono un modo per affascinare l’altro.