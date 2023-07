Ricchi, famosi e “senza nessun talento” per Harry e Meghan il bluff è finito

I Duchi del Sussex perdono quota, l’opinione pubblica ha sviluppato una sola ed unica convinzione: Harry e Meghan sono un bluff.

Sono passati tre anni dalla fantomatica rinuncia ai titoli nobiliari e ai doveri che ne conseguono. Inizialmente la scelta dei Duchi del Sussex di vivere indipendentemente dalla Corona aveva prodotto una serie di feedback positivi, sia dai cittadini britannici, sia dalla stessa popolazione internazionale. L’idea di fondo risultava effettivamente onorevole: abbandonare i privilegi, in modo da costruire un’autonomia finanziaria ed amministrativa, seguendo la linea dell’eterna Principessa del Galles – Diana Spencer. Peccato che tale modus operandi si sia rivelato, a posteriori, fallimentare.

Harry e Meghan, una volta annunciata la tragica separazione dalla Royal Family, non hanno fatto altro che guadagnare sulla produzione di accuse ed illazioni ai danni della monarchia britannica e della tradizione inglese. Si è trattata in un’escalation che ha destabilizzato completamente l’opinione pubblica, finendo per ridimensionare drasticamente il loro indice di gradimento. L’indipendenza dichiarata è stata in realtà illusoria, in quanto la principale fonte di sostentamento dei Duchi risiede proprio nel racconto di aneddoti privati e familiari del secondogenito di Re Carlo III.

Facciamo riferimento al paradosso più eclatante: le battaglie legali continue contro i paparazzi e i giornalisti, le quali contemplano tuttavia un’evidente dipendenza economica dalla produzione mediatica. I Duchi hanno sottolineato spesso la tossicità dell’invadenza dei reporter scandalistici, cercando al contempo di richiamare disperatamente la loro attenzione. Considerando le ultime vicissitudini, la loro veridicità e credibilità ha raggiunto i minimi storici. Harry e Meghan si sono rivelati un vero e proprio bluff, e stanno dunque perdendo quota irrimediabilmente.

Harry e Meghan sull’orlo del collasso finanziario: i Duchi sono un flop

La falsa notizia relativa al presunto inseguimento dei Duchi del Sussex da parte dei paparazzi newyorkesi è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Harry e Meghan hanno tentato – invano – di riprodurre quanto accaduto nell’agosto del 1997 a Diana Spencer, quando l’auto della Principessa del Galles perse il controllo a causa dell’eccessiva invadenza ed aggressività dei paparazzi francesi. La prima moglie di Re Carlo III perse così la vita, spegnendosi lentamente nella notte. Al contrario, i Duchi del Sussex non hanno subito alcun tipo di ripercussione: l’auto del taxista era ferma; i paparazzi non si trovavano in zona per assalirli, bensì per fotografare le varie star internazionali venute per assistere alla cerimonia di premiazione del Women With Vision. Al termine dell’evento, la vettura si è allontanata indisturbata.

Harry e Meghan hanno palesato per l’ennesima volta di essere ossessionati dalla figura di Diana Spencer, manifestando un’evidente desiderio di emularla. Peccato che ogni tentativo in merito abbia in realtà danneggiato irrimediabilmente la loro immagine. Poche settimane dopo, Spotify ha confermato l’annullamento del contratto con Meghan Markle – una perdita che corrisponde ad una cifra di 15 milioni di dollari. Il podcast ideato dall’attrice di Suits – Archetypes – si è rivelato un vero fallimento.

Stop anche a qualsiasi tipo di collaborazione con la piattaforma streaming di Netflix: i vertici hanno annunciato di non aver alcuna intenzione di rinnovare loro il contratto, risvolto che costerà ai diretti interessati un’ulteriore perdita finanziaria (parliamo di 150 milioni di dollari). La ragione risiede nella scarsa produttività di Harry e Meghan: la coppia ha dimostrato di non avere idee e di non aver alcuna abilità utile a sfondare nel mondo dello spettacolo e dei social. Di conseguenza, Netflix ha rimosso persino la serie di animazione Pearl – ideata appunto dalla Duchessa e rivelatosi l’ennesimo flop creativo.

Gli statunitensi abbandonano i Duchi del Sussex: Harry e Meghan “ripetitivi e noiosi”

In un primo momento, gli statunitensi avevano accolto di buon grado i Duchi del Sussex, colpiti principalmente dalla scelta di rinunciare alla sicurezza garantita dalla Royal Family. Dopodiché – ascoltando le dichiarazioni espresse nella docu-serie Harry&Meghan e leggendo la biografia redatta dal Principe Spare – si sono resi conto che i due innamorati non avessero nulla di speciale.

“Harry e Meghan hanno prodotto un flop a Hollywood: loro stessi” – si legge sul Wall Street Journal, quotidiano newyorkese – “Data la loro distanza dalla Corona, la lucentezza […] prestavano ai progetti di spettacolo si sta affievolendo”. E mentre i Principi del Galles – William e Kate – conquistano progressivamente consensi, i “rivali” oltreoceano perdono irrimediabilmente quota.

Quanto accaduto potrebbe rivelarsi davvero pericoloso per la loro sopravvivenza. Quale sarà dunque la loro prossima fonte di guadagno? Sono molti i cittadini britannici che sperano in un possibile divorzio, un motivo che potrebbe spingere il figlio al prodigo a tornare da suo padre. Rimane tuttavia da chiedersi se Re Carlo III – e soprattutto l’erede al trono William – abbiano intenzione di mostrare disponibilità e comprensione nei confronti dell’uomo che tanto ha criticato il loro operato.