Questo Comune assume diplomati con contratto a tempo indeterminato, invia subito la candidatura

Un comune sta assumendo diplomati a tempo indeterminato, l’offerta è allettante, scopri di quale si tratta.

Ci sono sempre nuove opportunità di lavoro su tutto il territorio italiano, e questa volta i posti sono tanti in un comune italiano molto gettonato. Se stai cercando lavoro e sei diplomato, potrebbe essere la tua occasione. Invia il tuo curriculum e fai la domanda, attenzione però che la scadenza è fissata nel mese di giugno. Cerchiamo di capire di che comune si tratta e i dettagli delle offerte di lavoro, ce ne sono di diverse. Eccole tutte.

Lavoro quindi, offerte e stipendio. Quello di cui si parla è chiaro, una vera opportunità per molti che cercano lavoro. Il comune in cui si offrono questi posti è molto gettonato e ha anche il mare, un elemento in più forse se state pensando a un trasferimento. Vediamo di che posti di lavoro si tratta e soprattutto se siete idonei per candidarvi. I posti offerti sono molteplici e basta avere il diploma, eccoli tutti.

Comune offre posti di lavoro, basta avere solo il diploma, candidati subito

I lavori offerti sono tutti a tempo indeterminato, dunque una grande occasione per chi sta cercando lavoro o ancor meglio sta cercando di sistemarsi. La città in cui si offre il lavoro è davvero accogliente e può ospitarvi permettendovi di cambiare completamente vita. Scopriamo il comune e i lavori offerti quali sono.

Numerose quindi le opportunità nel comune di Bari, ebbene sì, con 33 nuovi posti di lavoro. Una città che ha visto davvero un grande miglioramento negli ultimi anni. I posti sono a tempo indeterminato e sono soprattutto istruttori amministrativi finanziari e addetti registrazione dati e i titoli di studio minimi richiesti sono il diploma o la qualifica professionale.

Dunque, una vera opportunità per molti, ma la scadenza è a breve, le domande di partecipazione al bando possono essere inoltrate entro il 22 giugno 2023. Vediamo i requisiti e tutto quello che viene richiesto per partecipare.

Sono 25 i posti per istruttore amministrativo finanziario e 8 per addetti a registrazione dati. I requisiti sono: