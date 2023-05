Immagina di essere un pilota Ryanair: tra poco ti svelerò il tuo stipendio, preparati a sognare

Il mestiere del pilota di aerei comporta molti rischi ma può essere anche molto remunerativo. Quanto guadagna un dipendente Ryanair?

Il pilota di aerei è, al pari dell’astronauta, il sogno nel cassetto di moltissimi bambini, entusiasti di viaggiare tra le nuvole e fluttuare sugli edifici.

Ormai, le compagnie aeree sono molteplici, con tratte che raggiungono qualsiasi Paese del mondo, consentendo ai viaggiatori di scoprire posti incantevoli senza necessariamente spendere un occhio della testa. Una delle aziende low cost più gettonate è l’irlandese Ryanair, che si avvale di personale altamente qualificato.

Per garantire la sicurezza dei passeggeri, i piloti che lavorano per la compagnia aerea devono costantemente sottoporsi a corsi di aggiornamento, esami, test sia teorici sia pratici e possedere tutte le licenze richieste. Si tratta, dunque, di una professione non solo interessante ma anche molto impegnativa.

Basti pensare che, nell’arco di un anno, un singolo pilota svolge dalle 700 alle 800 ore di volo, oltre alle ore di esercitazione. È un mestiere che costringe a trascorrere molto tempo in viaggio, fuori casa e, per questo motivo, a volte si è costretti a sacrificare la propria vita personale.

Ma tutti gli sforzi vengono ripagati da un’equa retribuzione? A quanto ammonta lo stipendio di un pilota di aerei? La cifra è davvero sbalorditiva.

Essere un pilota Ryanair assicura incredibili vantaggi economici: ecco l’importo della busta paga

Per evitare turni di lavoro massacranti e preservare l’incolumità fisica e mentale dei lavoratori, le compagnie aeree prevedono un periodo di riposo di 12 ore tra due voli e 3 giorni di pausa ogni 5 di lavoro.

Per quanto riguarda Ryanair, trattandosi di una società low cost, gli stipendi sono più bassi rispetto a quelli delle compagnie aeree più prestigiose. In ogni caso, lo stipendio base medio di un pilota parte dai 1.600 euro al mese e può arrivare fino a 8.000 euro.

A tale importo, poi, si aggiungono le eventuali maggiorazioni derivanti da bonus. Insomma, una retribuzione equa se si pensa al carico di lavoro e alle responsabilità da affrontare, ma, certamente, da non screditare.

Abbiamo, però, accennato a come il personale Ryanair non sia quello con le paghe più elevate. Quanto guadagnano i piloti di aereo delle altre compagnie? I più pagati sono quelli del gruppo Qatar, che percepiscono dai 9 mila ai 12 mila al mese.

Seguono i piloti della Delta Airlines, che possono contare su circa 10- 12 mila euro al mese. I piloti della British Airways e Emirates Airlines, invece, hanno uno stipendio medio compreso tra gli 8 mila e i 10 mila euro al mese. Quelli che lavorano per Easyjet guadagnano in media 3 mila euro al mese.