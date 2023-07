Puoi far avverare quello che desideri nella tua vita grazie alla tecnica della visualizzazione

Si chiama tecnica della visualizzazione e non ha niente a che vedere con il pensiero positivo e le tecniche dei coach che riempiono i social: è neuroscienza

Il nostro cervello è molto più spronato quando riesce a focalizzare un’immagine come obiettivo. L’idea che si crea in testa di quel che dovremmo diventare nel futuro può diventare così nitida tanto da influenzare il nostro stesso corso di vita.

Ebbene sì, non si tratta di nessuna magia o di un metodo farlocco dei nuovi guru dei social. Sono metodi utilizzati soprattutto dagli sportivi che gareggiano in agonistica. Quando ci chiediamo come facciano a fare allenamento tutto il giorno, tutti i giorni e arrivare a quei risultati, è più semplice pensare che sia solo il talento, la fortuna di avere una dote, e invece non è così.

Certo, una predisposizione innata aumenta le probabilità di arrivare all’obiettivo, perché si è naturalmente portati a farlo, quindi serviranno meno sforzi e soprattutto sembrerà spontaneo. Ma neanche questo è del tutto vero. Anche chi ha talento fa sacrifici enormi, anzi, probabilmente i sacrifici sono anche maggiori perché la pressione delle aspettative esterne è più alta. L’idea per raggiungere un obiettivo è quella di creare nella propria mente un’immagine in cui potersi proiettare.

Si vuole diventare avvocato? Ok, bisogna iniziare da adesso a proiettarsi in quell’immagine. Dopo aver focalizzato l’idea bisogna rimanere però con i piedi per terra, altrimenti si tornerebbe ai mantra delle solite guru dei social che ti ripetono all’infinito ‘tu puoi tutto’. No, non possiamo tutto. Ognuno ha i propri limiti, ma anche il proprio carattere e le proprie fortune e sfortune, come tutte le variabili del contesto esterno.

Chi viene da uno status sociale più basso farà molta più fatica a entrare in alcuni ambiti, ciò non significa che non deve provarci, ma significa anche che nel caso nella vita non riuscisse a raggiungere l’obiettivo, se ne dovrà fare una ragione perché a volte per sopravvivere bisogna anche accettare le più crude realtà.

Come funziona la tecnica della visualizzazione e perché è così utilizzata dagli sportivi

La tecnica della visualizzazione lavora su un piano diverso. Per esempio, diventare avvocato ma senza studiare non è possibile, ecco, quindi non ‘possiamo tutto’, possiamo quando abbiamo già delle carte in regola. Se però abbiamo intrapreso gli studi di giurisprudenza e vogliamo diventare avvocati iscrivendoci all’albo, allora la tecnica della visualizzazione farà per noi.

Secondo gli esperti, la nostra psiche non distingue fra un’esperienza realmente accaduta e una semplicemente immaginata. Quindi possiamo fare in modo che accada che ciò su cui concentriamo la nostra attenzione si concretizzi perché il nostro cervello riceverà gli stimoli giusti per focalizzarla.

Se ci alleniamo in questo senso a raffigurare ciò che intendiamo ottenere, il nostro corpo sarà preparato a reagire nel modo più idoneo quando ci troveremo davanti alla situazione concreta, perché per il cervello, in parte, sarà come se avesse già vissuto quel momento. “Per essere un uomo di successo devi proiettarti in un’immagine di successo” si ripete banalmente in American Beauty, la tecnica della visualizzazione non parla di successo ma di raggiungimento di un obiettivo concreto: riuscire a diventare/fare una cosa specifica, a prescindere da dove essa ci porterà e da cosa comporterà.