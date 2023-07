Come misurare la pressione quando fa molto caldo: la tecnica dei 3 minuti

Quando fa caldo è importante tenere sotto controllo la pressione. Per evitare errori di misurazione scopri la tecnica dei 3 minuti.

Durante la stagione estiva alcune persone soffrono di pressione bassa. Si tratta di una condizione piuttosto comune che però può essere rischiosa per alcune categorie: anziani e fragili. Per questo motivo è importante imparare a misurare correttamente la pressione usando la tecnica di 3 minuti.

Molti non sanno che con i cambi di stagione la pressione sanguigna può subire degli sbalzi. Generalmente questi cambiamenti avvengono in maniera graduale, ma quando si verificano velocemente possono esserci delle ripercussioni che non vanno sottovalutate.

Il rischio di avere un malore a causa della pressione bassa, durante le stagioni, è piuttosto elevato.

Infatti, è davvero difficile che durante la stagione estiva si abbia una pressione al di sopra della media: il caldo provoca sull’organismo un effetto vasodilatatore, che determina l’abbassamento dei valori pressori.

Sebbene questo fenomeno sia normale e innocuo bisogna fare attenzione quando si soffre di ipertensione o altri disturbi del sistema cardiovascolare. In questi casi, infatti, è importante tenere periodicamente sotto controllo la pressione arteriosa.

Ma per farlo è necessario misurarla in maniera corretta. Scopriamo come.

Tenere sotto controllo la pressione: la regola dei 3 minuti

Tenere sotto controllo i valori della pressione è importante soprattutto per anziani e persone fragili. Questa regola è sempre valida, ma lo è ancora di più durante la stagione estiva quando il caldo provoca un effetto di vasodilatazione che potrebbe portare degli sbalzi pressori.

Questo fenomeno determina un maggior lavoro a carico del sistema cardiocircolatorio. Per questo motivo è importante evitare sforzi intensi e svolgere le attività con molta cautela.

Un altro aspetto che non va sottovalutato quando il clima è afoso riguarda la qualità del sonno che tende generalmente a peggiorare, a causa del caldo.

Tutto ciò provoca effetti negativi sulla pressione sanguigna che tende ad aumentare durante le ore notturne, con importanti variazioni nell’arco della giornata.

Se si ha l’abitudine di utilizzare l’aria condizionata è importante impostarla la temperatura corretta senza esagerare, per evitare i valori dovuti a shock termici.

In ogni caso, per misurare correttamente la pressione bisogna seguire tre regole fondamentali: