Perché dopo 5 anni di matrimonio tra Harry e Meghan potrebbe essere finita

Cinque anni di matrimonio e un contratto multimilionario: Harry e Meghan prossimi al divorzio. Cos’è andato storto?

Harry e Meghan hanno perso la complicità, soprattutto in seguito alle innumerevoli perdite finanziare derivate dal mancato rinnovo del contratto di Spotify e Netflix. L’anno corrente avrebbe dovuto rappresentare la svolta nella loro storia, una trama che ormai non riesce più a coinvolgere nessuno. Il documentario sui Duchi del Sussex, che avrebbe dovuto sostenere la posizione dei protagonisti, non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla veridicità del loro racconto. Troppe incongruenze, associate ad un evidente tentativo di impietosire il pubblico, hanno comportato un ridimensionamento progressivo dell’indice di gradimento globale.

Dopodiché la pubblicazione di Spare – Il Minore ha confermato ulteriormente i feedback negativi espressi dai cittadini britannici e non. La scelta di Harry di buttare in pasto alla gogna mediatica fatti strettamente privati, ha provocato inevitabilmente indignazione e distacco. Il secondogenito di Re Carlo III descrive il fratello William come un debole, un uomo totalmente inglobato nel sistema monarchico e privo di personalità; la Regina Camilla viene definita in più di un capitolo come “l’altra donna”, mentre la figura della cognata – Kate Middleton – viene associata ad una donna viziata e aggressiva.

Non deve stupirci dunque la scelta dei diretti interessati di dissociarsi completamente da quanto dichiarato nel libro di memorie, interrompendo al contempo ogni tipo di contatto con il Duca del Sussex. Harry prosegue con la sua lotta, una battaglia che tuttavia ha provocato l’allontanamento della donna che ha promesso di sostenerlo “nella gioia e nel dolore, finché morte non ci separi”. Sembra che i coniugi siano prossimi al divorzio, un risvolto che effettivamente era stato predetto da molte personalità vicine al Principe. Cos’è andato storto?

Harry e Meghan vivono separati: i Duchi del Sussex prossimi al divorzio

Solo pochi mesi fa, diversi tabloid internazionali hanno sostenuto che il Principe avesse messo gli occhi sulla villa della popstar Taylor Swift, collocata nel cuore di Londra. L’obiettivo di Harry risiederebbe nell’eventualità di avere una “base britannica”, in modo da poter tornare nella capitale inglese ogniqualvolta lo desidera. Si tratta inoltre di una scelta obbligata, soprattutto in seguito all’ufficialità dello sfratto da Frogmore Cottage – la residenza che la Regina Elisabetta II aveva donato ai neosposi nel 2018. E mentre il secondogenito tenta di costruire un ponte tra California e Gran Bretagna, la moglie Meghan Markle cerca di tornare nelle grazie di Re Carlo III. E con scarsi risultati.

Il sovrano ha rifiutato qualsiasi tipo di contatto con la nuora, responsabile di aver convinto Harry a rivoltarsi contro la sua stessa famiglia. Fonti vicine alla coppia hanno sostenuto la presa di coscienza del Duca, il quale conseguentemente ha iniziato a manifestare un sincero pentimento. Il Minore ha dunque contattato degli avvocati divorzisti per capire come muoversi. Inoltre, sembra che Meghan abbia chiesto ben 80 milioni di dollari da inserire nel contratto di divorzio, oltre che l’affidamento esclusivo dei due figli, Archie e Lilibet.

L’ex maggiordomo di Diana Spencer – Paul Burrell – ritiene che le pretese di Meghan ai danni di Harry rappresentino l’unico fattore che contribuisca alla durata del loro matrimonio. I due avrebbero iniziato a condurre vite separate, nella consapevolezza di non aver più niente da condividere. Il divorzio però – secondo Petronella Wyatt, editorialista del Telegraph – rimane per il momento inaccessibile: “I Sussex non divorzieranno: il matrimonio è il loro potere”. Cos’è dunque che ha causato la loro rovina? Individuiamo fondamentalmente tre fattori: le continue contraddizioni, il ripetitivo vittimismo ed infine l’ossessione per Diana Spencer.

I Duchi del Sussex perdono quota: l’ossessione per Lady D ha condotto la coppia al collasso

Ripercorrendo l’escalation che ha condotto i Duchi del Sussex al collasso, è impossibile non notare i continui riferimenti all’eterna Principessa del Galles – Diana Spencer. Meghan Markle ha tentato di emulare la suocera scomparsa sin dagli inizi della sua storia d’amore con Harry, descrivendosi come una donna che segue esclusivamente l’istinto e il cuore. Come se non bastasse, pochi giorni fa, fonti vicine alla coppia avrebbero diffuso l’indiscrezione secondo cui l’ex attrice di Suits viva nella convinzione di percepire la presenza della madre di Harry all’interno dell’abitazione a Montecito.

I coniughi hanno dichiarato di essere in contatto con la prima moglie di Re Carlo III, usufruendo dell’aiuto di un medium. Chiedono consigli alla Principessa riguardo come agire e godono del suo totale appoggio. Sostanzialmente, dopo una serie di affermazioni paradossali – che non hanno sortito alcun effetto – Harry e Meghan hanno pensato di passare al paranormale, mettendo a rischio ulteriormente la propria credibilità.

E mentre i Duchi annaspano, i Principi del Galles cavalcano indisturbati la cresta dell’onda. Il silenzio stampa ha salvato la monarchia in più di un’occasione. Per questo motivo – sin dal principio – la Regina Elisabetta II consigliò al figlio e al nipote di non rispondere alle accuse ed illazioni esposte dai “rivali” oltreoceano.