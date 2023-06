Pazzesco questo rotolo estivo freschissimo: lo metti in tavola come piatto unico e conquista tutti|Mamma che bontà

Nuovo piatto estivo veloce e gustoso, scopri subito come preparare questo freschissimo rotolo. Ecco la ricetta!

La tanta attesa estate è finalmente arrivata, e con essa, ovviamente anche il caldo. Si sa, che quando le temperature si alzano, è difficile mettersi ai fornelli, quindi il pranzo e la cena diventano una vera e propria sfida per ognuno di noi. Cosa mangiare? Bene, adesso ti sveleremo una ricetta molto semplice per preparare un rotolo con vari ingredienti, così avrai il tuo piatto fresco e gustoso, perfetto per l’estate!

I piatti estivi sono spesso costituiti da ingredienti leggeri e soprattutto freschi, utili a combattere il caldo e a soddisfare il palato contemporaneamente, durante le giornate estive afose. Esistono moltissimi piatti squisiti che vengono preparati durante la stagione estiva, come ad esempio le insalate, le quali possono essere condite a proprio piacimento, oppure i frutti di mare, sushi, couscous, pasta all’insalata e tantissimi altri ancora.

Quindi non c’è bisogno di stressarsi perché non si sa cosa cucinare per se stessi o per l’intera famiglia, basta avere pochi ingredienti in frigo, un po’ di fantasia, e si possono creare dei piatti deliziosi e super freschi! Infatti siamo qui proprio per aggiungere un’altra ricetta originale al tuo menù estivo, si tratta del rotolo di frittata farcito! Niente panico, la ricetta è molto facile e veloce, ed inoltre basta per sfamare tutti! Vediamola subito insieme.

Rotolo di frittata: super fresco, perfetto per l’estate. Ecco la ricetta!

In pratica, si tratta di una ricetta per preparare una frittata arrotolata su se stessa farcita con ingredienti molto semplici, i quali naturalmente, possono essere modificati in base ai propri gusti ed esigenze. Inoltre, si tratta di una ricetta che può salvare tanti cibi presenti in frigo prima che vadano a male. Interessante vero? Allora partiamo subito dagli ingredienti per una porzione per 6 persone!

Ingredienti:

4 uova

2 cucchiai di pangrattato

3 cucchiai di pesto alla genovese

1 mazzetto di rucola

100 gr di prosciutto cotto

100 gr di scamorza

50 gr di parmigiano grattugiato

150 ml di latte

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Porre in una ciotola le uova, il latte, il parmigiano grattugiato, un paio di cucchiai di pangrattato, sale e pepe. Sbattere il tutto finché non diventa un composto uniforme Prendere la carta da forno, bagnarla, strizzarla e porla su una teglia Versare il composto di uova sulla teglia Infornare in forno statico a 180° per circa 10 minuti Quando la frittata sarà dorata, tirarla fuori dal forno e lasciarla riposare Porre due fogli di pellicola alimentare su una superficie asciutta e pulita Trasferire la frittata sui fogli di pellicola e condirla con il pesto, il prosciutto, il formaggio e la rucola Una volta aver ricoperto l’intera superficie, bisogna iniziare ad arrotolare il tutto delicatamente, avvolgendo la frittata nella pellicola Chiudere bene la pellicola alle estremità e lasciar riposare in frigo per un paio d’ore Dopodiché, prendere il rotolo dal frigo, tagliarlo a fette spesse e servirlo in un bel piatto piano.

Buon appetito!