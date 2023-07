Paura per Federico Zampaglione: la rivelazione del cantante

Federico Zampaglione si lascia andare con una rivelazione su quella che è stata una sua paura: ecco le parole del cantautore.

Romano classe ’68, quello di Federico Zampaglione è davvero un talento artistico poliedrico: non soltanto cantante e noto al pubblico come frontman dei Tiromancino, ma anche regista e sceneggiatore.

Il successo arriva sul finire degli anni ’90, nei primi momenti d’attività della band: con l’album La descrizione di un attimo ricevono il plauso di pubblico e critica e il brano Due destini contenuto all’interno viene scelto come colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, diventando popolarissimo.

Ad oggi, Zampaglione continua la sua poliedrica attività nel mondo artistico, mentre si gode anche la gioia che la sua vita privata gli sta dando, non però senza momenti di paura: ecco cosa ha rivelato il frontman dei Tiromancino in una recente intervista, il cantautore si confessa a tutti i fan.

Federico Zampaglione, paura e gioia: ecco la rivelazione del cantautore

Negli ultimi anni, la vita di Federico Zampaglione ha subito diversi cambiamenti: ben noto al pubblico per la sua storia con Claudia Gerini, il cantautore è felicemente sposato con l’attrice Giglia Marra dall’agosto 2021. In una recente intervista a Diva e Donna, lo stesso cantante (insieme alla moglie) ha rivelato alcuni retroscena sulla relazione, compresa la paura iniziale.

“Federico era reduce dalla fine della sua relazione con Claudia Gerini, faticava a lasciarsi andare perché temeva di “scottarsi”, di incassare una nuova delusione” racconta la Marra, che comunque aveva anche lei parecchie paure all’inizio della storia e temeva che il cantante cercasse solamente un’avventura. Invece, i due si sono trovati e hanno dato inizio ad una meravigliosa storia d’amore, coronata anche dai voti nuziali arrivati due anni fa.

“Giglia mi trasmette serenità, ha i piedi per terra e per me, immerso nel mondo della musica e del cinema, rappresenta il punto fermo di cui avevo bisogno. E lei aveva capito che non volevo un’avventura“ spiega il cantante, più felice che mai al fianco dell’attrice nota anche per le sue apparizioni in Vivere e Squadra Antimafia. Il rapporto tra i due è più solido che mai e, anche insieme alla figlia Linda avuta da Claudia Gerini (che ha un bel rapporto sia con Zampaglione che con la Marra) sono una splendida famiglia allargata.