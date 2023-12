Non ti dice mai “ti amo”? Non disperarti, se pronuncia queste frasi e compie questi gesti l’amore è indissolubile

Se il tuo partner non pronuncia mai le due fatidiche paroline tanto attese, in realtà non è per forza un brutto segnale: ecco cosa equivale a dire “ti amo”.

In una relazione di coppia, le parole sono importanti tanto quanto i gesti ed è scorretto dare loro meno importanza rispetto alle azioni vere e proprie. Soprattutto dopo tanti anni, quando subentra la quotidianità e quindi l’abitudine, ricordare al proprio partner o alla propria partner che lo si ama o la si ama è fondamentale, per rinnovare il patto e la promessa silente ma così fondamentale. In realtà, però, a volte non servono le due parole in sé e per sé, perché ci sono molti modi per comunicare lo stesso messaggio.

Per quanto non dovrebbe essere motivo di vergogna o di pudore dire “ti amo”, in realtà molte persone faticano a farlo perché si imbarazzano o non trovano il momento giusto. Questo, però, può creare sofferenza nell’altro, che potrebbe avvertire una certa lontananza e temere addirittura che i propri sentimenti non siano più corrisposti. Ecco quindi quali sono le frasi e le azioni che, in realtà, rivelano lo stesso messaggio, quello di un amore infinito e profondo: impara a riconoscerle.

Dire “ti amo” in un altro modo: le frasi e i gesti equivalenti

Non riuscire a dire “ti amo” non rende amanti meno attenti, meno coinvolti e meno affezionati. Sicuramente, infatti, ci sono molti modi utili ed efficaci per trasmettere questo sentimento: ognuno ha un personale linguaggio dell’amore ed è compito sia proprio che del partner quello di riuscire a comprenderlo e ad attuarlo. C’è chi, ad esempio, usa i complimenti per esprimere il suo amore, relativi sia all’estetica che ai gesti del partner: gratificarlo per chi è e per cosa fa esprime un sentimento profondo e sincero.

Altri, invece, esprimono l’amore con la mancanza, per esempio dopo qualche giornata trascorsa a distanza o semplicemente alla fine di una serata passata da separati, per qualsiasi motivo. Allo stesso modo, anche la proposta di una cena romantica, di un’uscita diversa dal solito o di un weekend fuori porta esprime l’amore, che in questo caso prende le vesti della progettualità condivisa. Insomma, ognuno esprime l’amore a modo proprio e non per forza è necessario dire e sentirsi dire “ti amo”.