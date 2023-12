Il genere musicale che più si addice al tuo segno zodiacale: ti rappresenta in pieno

Per ogni segno zodiacale c’è il genere musicale perfetto, ideale per i suoi gusti. Scopri qual è il tuo e quanto ti ci ritrovi.

Ascoltare la musica offre sensazioni uniche e che coinvolgono tutti. Com’è facile immaginare, però, per far sì che si tratti di un’esperienza piacevole è importante imparare a capire anche qual è il genere più adatto alla propria persona.

Per farlo si può ovviamente andare per tentativi ed errori affacciandosi su tante tipologie diverse e fino a trovare quella giusta. Un altro modo consiste nell’affidarsi alle stelle e sperimentare quello suggerito in base al proprio segno zodiacale o, volendo, anche all’ascendente.

Qual è il genere di musica che fa per te secondo le stelle

L’influenza delle stelle si mostra attraverso caratteristiche legate ai vari segni e che vanno dal modo di intendere alcuni aspetti della vita fino alle modalità di reazione, ai gusti in fatto di cibo, e così via…Tra le tante variabili c’è anche quella della musica che pur piacendo a tutti può coinvolgere in modo diverso in base al genere.

Se pensiamo ai nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete, ad esempio, per loro quello considerato il più adatto è il rock. Al contrario i nativi del Toro sono maggiormente inclini ad amare la musica classica e con frequenze molto alte. I Gemelli, considerati i segni instabili dello zodiaco, amano un po’ tutto ma si concentrano più sul jazz e su musiche strumentali e in grado di segnare i punti salienti della loro vita.

I nativi del Cancro hanno poche preferenze ma sembrano attratti per lo più da musica da ballo e comunque allegra. I Leone si sentono a loro agio con musica hip hop o molto ritmata, mentre i nati sotto il segno della Vergine vanno dal metal al genere contemporaneo e melodico senza battere ciglio.

I nativi della Bilancia sembrano preferire la musica pop andando poi nei vari sottogeneri. Gli Scorpione invece amano variare in base all’umore passando da musiche strumentali e tristi ad altre più energiche ma sempre con alte vibrazioni. Storia diversa per i Sagittario che possono innamorarsi del country andando però verso periodi in cui solo la musica contemporanea sembra nelle loro corde.

I Capricorno sono per la musica classica ma ogni tanto non disdegnano un po’ di rock. Gli Acquario, invece, non hanno una vera preferenza appoggiandosi più alle tendenze del momento e scegliendo di volta in volta ciò che fa per loro. Infine i nativi dei Pesci amano musiche che rispecchino le loro altalene emotive e che siano pertanto sia melodiche che con impeti di accenni rock.