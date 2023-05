La mela è uno dei frutti più popolari al mondo e la maggior parte delle persone la considera un’opzione salutare per uno spuntino o un dessert. Tuttavia, la mela cotta, che è spesso utilizzata in molte ricette, potrebbe non essere così salutare come si pensa. In questo articolo, esamineremo perché la mela cotta non è una buona scelta per la tua salute.

Le motivazioni sul perché non va mangiata

Prima di tutto, quando si cuoce una mela, si rompono le pareti cellulari, distruggendo le fibre insolubili che si trovano nella frutta. Questo significa che la mela cotta ha meno fibre rispetto alla mela cruda, che è una parte importante di una dieta sana ed equilibrata. Le fibre insolubili aiutano a mantenere il sistema digestivo sano e a prevenire problemi come la stitichezza. Inoltre, le fibre aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo il rischio di sviluppare diabete.

In secondo luogo, la cottura delle mele può distruggere anche alcune delle vitamine e dei minerali presenti nella frutta. Ad esempio, la vitamina C si deteriora rapidamente a causa dell’esposizione al calore, quindi una mela cotta ha meno vitamina C rispetto a una mela cruda. La vitamina C è importante per il sistema immunitario, la pelle sana e la guarigione delle ferite, quindi è importante assicurarsi di ottenere abbastanza di questa vitamina nella tua dieta.

Inoltre, la cottura delle mele può aumentare il contenuto di zucchero della frutta. Quando le mele vengono cotte, il calore rompe gli amidi presenti nella frutta, trasformandoli in zuccheri semplici come il fruttosio e il glucosio. Questo significa che la mela cotta ha un contenuto di zucchero più elevato rispetto alla mela cruda, il che può essere un problema per le persone che cercano di controllare la loro assunzione di zuccheri. Un eccesso di zucchero può causare problemi come l’aumento di peso, la carie dentale e il diabete.

Infine, alcune ricette per la mela cotta prevedono l’aggiunta di zucchero aggiuntivo o altri ingredienti ad alto contenuto calorico come il burro. Questi ingredienti possono aumentare ulteriormente il contenuto di zucchero e calorie della mela cotta, rendendola ancora meno salutare per la tua dieta.